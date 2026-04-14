Ορθόδοξο Πάσχα στο Χόλιγουντ γιόρτασαν γνωστοί εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, με πρωταγωνιστές τον Τομ Χανκς και τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι συμμετείχαν τόσο στις θρησκευτικές τελετές όσο και στο παραδοσιακό ελληνικό γλέντι.

Ο Τομ Χανκς, η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος και η Μελίνα Κανακαρίδη ήταν μεταξύ εκείνων που τίμησαν τον εορτασμό του ορθόδοξου Πάσχα στο Χόλιγουντ, διατηρώντας ζωντανά τα έθιμα της ελληνικής παράδοσης.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η Μελίνα Κανακαρίδη, η ίδια και ο Τομ Χανκς φαίνονται να σηκώνουν τον Επιτάφιο, σε μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρασκευής.

Η ηθοποιός έγραψε: «Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν χθες το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μια καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός -όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα- η απίστευτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες Λειτουργίες @saintsophiacathedral_la – Our Gianopulos family’s fabulous Easter party!! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας οδηγούν στις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο ευγνώμων!!».

Το γλέντι περιλάμβανε κόκκινα αυγά, τσουρέκια και παραδοσιακή ελληνική μουσική, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν το πασχαλινό τραπέζι στις αυλές του Χόλιγουντ.

Από την Αγία Σοφία του Λος Άντζελες στην Ανάσταση

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες και κορυφώθηκαν με την Ανάσταση, όπου η Ρίτα Γουίλσον ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη».

Η Νία Βαρντάλος μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πασχαλινό γλέντι, ενώ άλλες φωτογραφίες δείχνουν την επιστροφή των πιστών στο σπίτι με το Άγιο Φως, ολοκληρώνοντας έτσι έναν λαμπερό και συγκινητικό εορτασμό του Πάσχα στο Χόλιγουντ.