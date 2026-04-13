Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η απόφασή της αυτή έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση για την πορεία της τραγουδίστριας και την προσπάθειά της να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, η 44χρονη τραγουδίστρια προχώρησε οικειοθελώς στην εισαγωγή της στο κέντρο, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με τις καταχρήσεις και να κάνει μια νέα αρχή. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη αποφασιστικότητας για αλλαγή και αποκατάσταση.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι δύο γιοι της, Σον Πρέστον Φεντερλάιν και Τζέιντεν Τζέιμς Φεντερλάιν, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φεντερλάιν. Πηγές του περιβάλλοντός της αναφέρουν ότι η στήριξή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπευτική της πορεία και στην ψυχολογική της σταθερότητα.

Η σύλληψη στην Καλιφόρνια

Η σύλληψη της Σπίαρς σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια έλαβαν αναφορά για όχημα που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς στην κομητεία Βεντούρα. Οι Αρχές εντόπισαν το όχημα και υπέβαλαν την τραγουδίστρια σε αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαίωσε την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Μετά τον έλεγχο, η Σπίαρς συνελήφθη ως ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα, ενώ η απόφασή της να ζητήσει βοήθεια θεωρείται σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση και τη σταθερότητα στην προσωπική της ζωή.

🚨 EXCLUSIVE: Britney Spears is in rehab for substance abuse … TMZ has learned. Details HERE: https://t.co/MJxSDZj9uO pic.twitter.com/Z8dMdzFAmy — TMZ (@TMZ) April 12, 2026

Η τραγουδίστρια οδηγήθηκε σε τοπική φυλακή και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις 23 Μαρτίου στο Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα, ενώ οι Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για την άσκηση κατηγοριών πριν από την προγραμματισμένη δικαστική ημερομηνία στις 4 Μαΐου.

Εκπρόσωπος της Σπίαρς χαρακτήρισε τις ενέργειές της «εντελώς αδικαιολόγητες», υπογραμμίζοντας πως ίσως αποτελούν «το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της».

Η προσπάθεια για μια νέα αρχή

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ωστόσο στο παρελθόν οι προσπάθειες αυτές είχαν διακοπεί πρόωρα. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με πηγές, στόχος είναι μια πιο σταθερή και ουσιαστική αποκατάσταση, με πιθανή παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας από τα συνηθισμένα προγράμματα των 30 ημερών.

Η τοποθεσία και τα στοιχεία του κέντρου παραμένουν άγνωστα, καθώς η τραγουδίστρια επιλέγει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ σε αυτή τη δύσκολη αλλά κρίσιμη περίοδο της ζωής της. Παράλληλα, το κοινό της εκφράζει στήριξη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Η πορεία της μετά το τέλος της επιμέλειας

Τα τελευταία χρόνια, η ερμηνεύτρια του “Oops!… I Did It Again” έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει περιοδείες εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια, ούτε έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ την τελευταία δεκαετία. Το 2021 αποτέλεσε ορόσημο για τη ζωή της, καθώς ανέκτησε τον έλεγχο των προσωπικών και οικονομικών της υποθέσεων μετά τη λήξη της πολυσυζητημένης δικαστικής επιμέλειας που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια.

Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Η Γυναίκα μέσα Μου», η οποία σημείωσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία, αποτυπώνοντας τη διαδρομή, τις δυσκολίες και τις προσπάθειές της για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση.