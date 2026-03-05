Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σήμερα Πέμπτη (5/3) αμέσως μετά τη σύλληψή της, για υπόθεση που σχετίζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Η διάσημη αμερικανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε σε νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, καθώς αστυνομικοί της California Highway Patrol τη μετέφεραν εκεί για να της ληφθεί δείγμα αίματος, όπως αναφέρουν πηγές κοντά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Σπίαρς ήταν μόνη της, όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν στο Westlake Village, κοντά στο σπίτι της. Δεν υπέστη τραυματισμούς και η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αλκοόλ στο αίμα της.

Αν και η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης, πηγές αναφέρουν, ότι η ίδια είπε πως το ποσοστό ήταν 0,06%. Το νόμιμο όριο στην Καλιφόρνια είναι 0,08%, ωστόσο μπορεί να υπάρξει κατηγορία, εάν οι αστυνομικοί διαπιστώσουν επικίνδυνη ή ασταθή οδήγηση. Ο μάνατζερ της Σπιαρς, Κέιντ Χάντσον, δήλωσε στο TMZ: «Πρόκειται για ένα ατυχές περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο. Η Britney θα κάνει τα σωστά βήματα, θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει την αρχή μιας πολυαναμενόμενης αλλαγής στη ζωή της. Ελπίζουμε να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο Χάντσον πρόσθεσε ότι «οι γιοι της θα περνούν χρόνο μαζί της και οι αγαπημένοι της άνθρωποι θα καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα τη βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της». Σύμφωνα με το TMZ, η Spears συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ της Τετάρτης και, μετά τη νοσηλεία της, οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Ventura περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη γύρω στις 6 το πρωί και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Οι αρχές της California Highway Patrol και του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ventura δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Η σύλληψη σημειώθηκε λίγο μετά από μια δικαστική επιτυχία της Spears, καθώς εξασφάλισε μόνιμη περιοριστική εντολή εναντίον άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος φέρεται να εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφού είχε δημοσιεύσει ανησυχητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό συνέπεσε επίσης με τη νέα απενεργοποίηση του λογαριασμού της στο Instagram, που είχε συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή λόγω των βίντεο χορού που συχνά αναρτούσε.