Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε με χιούμορ τη διάσημη σκηνή με το σούβλισμα του αρνιού από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media.

Η ηθοποιός πέρασε την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, μαζί με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα. Η Δανάη ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο, όπου η μητέρα της απολαμβάνει το πασχαλινό τραπέζι και επαναλαμβάνει τις ατάκες της από το αγαπημένο τηλεοπτικό σίριαλ, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2001.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Σωτήρης –ρόλος που υποδυόταν ο Αλέξης Γεωργούλης– ρωτούσε τη Στέλλα, καθώς έκαναν ηλιοθεραπεία σε παραλία της Άνδρου, αν ήθελε κάτι να φάει. Εκείνη φανταζόταν πως σούβλιζε ένα αρνί, για να απαντήσει τελικά με την ατάκα: «Μπα, όχι, δεν πεινάω καθόλου».

Το στιγμιότυπο που ανάρτησε η Δανάη Μπάρκα συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και αναδημοσιεύσεων, με τους χρήστες να εκφράζουν τη νοσταλγία τους για τη σειρά και να επαινούν τη χιουμοριστική διάθεση της ηθοποιού.