Ο Khaby Lame, ένας Σενεγαλοϊταλός influencer, έγινε γνωστός στο TikTok μέσα από βίντεο χωρίς διαλόγους σχετικά με υπερβολικά περίπλοκα κόλπα ζωής -γνωστά και ως life hacks-, όπως το λιώσιμο βουτύρου σε ένα άδειο στικ αποσμητικού, ώστε να απλώνεται πιο εύκολα στο ψωμί.

Ο influencer με πάνω από 160 εκατομμύρια ακολούθους, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι έκλεισε μια συμφωνία, που θα του εξασφάλιζε 975 εκατ. δολάρια και θα επέτρεπε σε απλούς επενδυτές να αγοράσουν ένα μερίδιο στην επιχείρησή του. Για να συμβεί αυτό, η εταιρεία του Lame θα συγχωνευόταν με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο Rich Sparkle Holdings, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής εκτύπωσης.

Πολλοί άδραξαν την ευκαιρία, σύμφωνα με το Bloomberg, αγοράζοντας μετοχές της εταιρείας στην οποία θα εισαχθεί η Lame, με αποτέλεσμα η μετοχή της Rich Sparkle να εκτοξευθεί μετά την ανακοίνωση.

Το μυστήριο

Ο αρχικός ενθουσιασμός όμως γρήγορα εξασθένησε. Η μετοχή έχει καταρρεύσει περισσότερο από 90% από το υψηλό του Ιανουαρίου εν μέσω σύγχυσης σχετικά με το μέλλον της συμφωνίας. Δεν έχουν υπάρξει επίσημες καταθέσεις που να δείχνουν ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε ή ότι η εταιρεία του Lame έχει λάβει όσα της είχαν υποσχεθεί.

Η Rich Sparkle, που είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, χαρακτήρισε την εξαγορά «ολοκληρωμένη» σε δελτίο τύπου του Ιανουαρίου. Η πιο πρόσφατη κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 31 Μαρτίου εξακολουθούσε να περιγράφει τη συμφωνία ως εξαρτώμενη από ορισμένους όρους. Μια κατάθεση του Ιανουαρίου ανέφερε, ότι η συμφωνία θα ήταν άκυρη, εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνταν ή δεν αίρονταν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ώθηση στην αγορά από τον Khaby Lame

Πριν από όλα αυτά όμως, η συμφωνία του ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων με την Rich Sparkle έβαλε τον Lame σε μια εκλεκτή «παρέα» στην οικονομία των δημιουργών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο κορυφαίος σταρ του YouTube, MrBeast, έχει δημιουργήσει μια εταιρεία αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά λίγοι άλλοι δημιουργοί έχουν εξασφαλίσει μια τόσο πλούσια αποτίμηση.

Σε αντίθεση με την εταιρεία του MrBeast, η μετοχή του Lame θα έμπαινε στο χρηματιστήριο, δίνοντας στους ιδιώτες επενδυτές μια ασυνήθιστη ευκαιρία να επενδύσουν απευθείας στην τύχη ενός μεμονωμένου δημιουργού.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας πυροδότησε ένα κύμα αισιοδοξίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην οικονομία των δημιουργών, οι οποίοι την είδαν ως απόδειξη της αξίας του κλάδου.

Τα σχέδια του Lame

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Rich Sparkle ανακοίνωσε πως σχεδίαζε να δημιουργήσει ένα AI avatar του Lame για να κάνει συμφωνίες με επωνυμίες και να πουλάει προϊόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για μια δημοφιλή πρακτική στην Κίνα, καθώς τα ψηφιακά avatars μπορούν να πουλάνε όλο το εικοσιτετράωρο. Ορισμένα avatars έχουν κάνει εκατομμύρια πωλήσεις σε μία μόνο ζωντανή μετάδοση.

Παρόλα αυτά, η εκτίμηση της Rich Sparkle ότι το avatar του Lame θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιες πωλήσεις προϊόντων ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων φαινόταν εξαιρετικά αισιόδοξη.

Ο influencer έχει συνεργαστεί με μεγάλες μάρκες όπως οι Hugo Boss, Airbnb και Visa. Έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία “Bad Boys: Ride or Die” (2024) με πρωταγωνιστές τους Will Smith και Martin Lawrence και πρωταγωνίστησε στη μονοσεζόν σειρά “Khaby is Coming to America” ​​στο δωρεάν streamer του Fox, Tubi (2024), στην οποία συναντά και συνομιλεί με διασημότητες όπως ο David Beckham και η Alicia Keys.

Ο Lame έφυγε από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025, αφού η ICE τον συνέλαβε, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής τους. Μετά από αυτό, πήγε σε ένα ταξίδι σε πολλές πόλεις στην Κίνα τον Σεπτέμβριο, όπου προχώρησε σε video και reels για το φαγητό και τον πολιτισμό.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Lame έχει ασχοληθεί ενεργά με αναρτήσεις στο TikTok, βιντεοσκοπώντας μια συνεργασία με τη Lego και υπογράφοντας συμβόλαιο για να είναι πρεσβευτής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ 2026.

