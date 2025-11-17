Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Μουσείου του Λούβρου προκαλεί το νέο viral κόλπο δύο Βέλγων TikTokers, οι οποίοι κατάφεραν να κρεμάσουν τη φωτογραφία τους ακριβώς δίπλα στη Μόνα Λίζα χωρίς κανείς να τους σταματήσει.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κριτικής, μετά από σειρά αποκαλύψεων και κλοπών. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο κωδικός ασφαλείας ήταν… «Louvre», ενώ πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα εκλάπησαν από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Το σχέδιο των TikTokers ήταν απλό και, όπως αποδείχθηκε, αποτελεσματικό.

Οι Νιλ και Σον δημιούργησαν ένα πλαίσιο από Lego, το οποίο αποσυναρμολόγησαν για να το περάσουν απαρατήρητο από τον έλεγχο στην είσοδο. Μόλις μπήκαν στο μουσείο, το συναρμολόγησαν ξανά και κρέμασαν μέσα σε αυτό ένα πορτρέτο τους, τοποθετώντας το δίπλα στο πιο διάσημο έργο τέχνης στον κόσμο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι την επόμενη μέρα έλαβαν μήνυμα πως η «παρέμβασή» τους παρέμενε στη θέση της, αφού κανείς από το προσωπικό δεν είχε παρατηρήσει ούτε αφαιρέσει τη φωτογραφία.

Το περιστατικό λειτουργεί ως νέο “καμπανάκι” για τη διοίκηση του Λούβρου, η οποία ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της πρόσφατης «ληστείας του αιώνα», κατά την οποία εκλάπησαν εννέα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες, που φέρονται να ανήκουν στην οργάνωση που πραγματοποίησε τη ληστεία.

Το συμβάν με τους TikTokers αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο, το οποίο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές και επαναλαμβανόμενες αστοχίες.