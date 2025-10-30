Μετά την προσωρινή κράτηση δύο ανδρών στο πλαίσιο της έρευνας για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν ταυτόχρονα στην περιοχή του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Παρισιού, ανάμεσά τους και ο τρίτος άνδρας που είχε ήδη τεθεί σε κράτηση νωρίτερα, σύμφωνα με το BFMTV.

Η έρευνα επιταχύνεται. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές του RTL, πέντε νέοι ύποπτοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την διάρρηξη στο Λούβρο. Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της περιοχής του Παρισιού γύρω στις 21:00 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από την εισαγγελέα του Παρισιού, Laure Beccuau, σε συνέντευξή της στο μέσο: «Ο ένας από αυτούς ήταν στόχος των ερευνητών (…) είναι ένας από τους υπόπτους που είχαμε στο στόχαστρο», σημείωσε. Οι συλλήψεις αυτές είναι μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία, ενώ τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν ακόμα άφαντα, πάνω από δέκα ημέρες μετά τη διάρρηξη.

Οι δύο πρώτες συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο συνεργοί του είχαν τεθεί υπό καθεστώς ανάκρισης και προφυλακιστεί την Τετάρτη. Η Εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έκανε λόγο για «σημαντικές εξελίξεις» στην υπόθεση. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, έχουν «μερικώς αναγνωρίσει τη συμμετοχή τους». Ένας από αυτούς είναι ήδη υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση κλοπής και είναι «γνωστός για βαριές κλοπές».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απαγγελθούν κατηγορίες για «κλοπή σε οργανωμένη ομάδα», που επισύρει ποινή έως 15 χρόνια φυλάκιση, και για «συμμορία», με ποινή έως 10 χρόνια. Το αίτημα της εισαγγελίας για προφυλάκιση έγινε δεκτό, και οι δύο προφυλακίστηκαν αργότερα την ίδια μέρα.

Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι έχουν καταθέσει περίπου είκοσι μάρτυρες, αλλά ακόμη «όλα τα μέλη της ομάδας των δραστών δεν έχουν συλληφθεί».

Τα κοσμήματα παραμένουν «άφαντα»

Ενώ η λεία από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, η εισαγγελέας Laure Beccuau δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη ότι τα κοσμήματα παραμένουν μέχρι στιγμής «άφαντα» και δεν βρίσκονται ακόμη στην κατοχή των αρχών.

Σχετικά με το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που εγκαταλείφθηκε από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους, η εισαγγελέας σημείωσε ότι η αποκατάστασή του θα είναι «δύσκολη», καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Προς το παρόν, «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι δράστες είχαν βοήθεια από το εσωτερικό του μουσείου», τόνισε επίσης η Beccuau. Γενικά, η έρευνα συνεχίζεται, καθώς πολλά στοιχεία παραμένουν προς αξιοποίηση. Η εισαγγελέας κατέστησε σαφές ότι «η έρευνα παραμένει μυστική όσον αφορά τα πρόσωπα που αναζητούνται» και δεν αποκλείει την πιθανότητα να συμμετείχε μεγαλύτερη ομάδα από τους τέσσερις δράστες που καταγράφηκαν από τις κάμερες.

Ένας από τους δράστες «προδόθηκε» από το DNA του

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν σε κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για «κλοπή σε οργανωμένη ομάδα» και «συμμορία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος», που διεξάγεται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Παρισιού (BRB) και το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC), μετά τη «ληστεία του αιώνα» στις 19 Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου.

Σύμφωνα με το BFMTV, το DNA που βρέθηκε στον χώρο της ληστείας ήταν καθοριστικό για την ταυτοποίηση ενός εκ των δύο συλληφθέντων δραστών.

Κατά τη Le Monde, ο ένας ύποπτος είναι Γάλλος υπήκοος, ενώ ο δεύτερος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα. Ο δεύτερος συνελήφθη το Σάββατο γύρω στις 22:00, από την Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (BRB) και την Ειδική Μονάδα Έρευνας και Παρέμβασης, στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκωλ, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Ο πρώτος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή Aubervilliers. Και οι δύο είναι από το Aubervilliers στη Σεΐν-Σεν-Ντενί. Σύμφωνα με πληροφορίες, «οι δύο ύποπτοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές για αρκετές ημέρες πριν τη σύλληψή τους».

«Ο ημιεπαγγελματισμός» των διαρρηκτών

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, «περισσότερα από 150 δείγματα γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων και άλλων ιχνών συλλέχθηκαν» από τον χώρο της διάρρηξης των κοσμημάτων, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, σε δηλώσεις της στην Ouest-France.

«Είτε δουλεύουμε με “πλούσια” δείγματα, όπως για παράδειγμα, αίμα, σάλιο ή σπέρμα, είτε με “φτωχά” δείγματα, δηλαδή, για παράδειγμα, ίχνη DNA που προέρχονται απλώς από επαφή, λίγο “στα τυφλά”, πάνω σε επιφάνειες που ενδέχεται να έχουν αγγιχθεί από τον ύποπτο», εξηγεί στο μικρόφωνο του BFMTV η Περίν Ροζιέ-Τυμπέρ, διοικήτρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας.

Μέσα στη βιασύνη της δράσης τους, οι δράστες άφησαν πίσω τους και άλλα στοιχεία, που βοηθούν στη σκιαγράφηση του προφίλ τους.

«Υπήρξε μια κατάσταση πανικού από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί. Φαινόταν ότι ήταν αγχωμένοι, κατέβαιναν πολύ γρήγορα τις σκάλες, έχαναν κοσμήματα κ.λπ. Ήδη αυτό έδειχνε πολλά για τον ημιεπαγγελματισμό αυτών των ατόμων», δήλωσε ο Φρεντερίκ Πλοκέν, συγγραφέας του βιβλίου Insecurite, stop a la descente aux enfers, στο franceinfo.

Κάτι που αποδυναμώνει την εκδοχή ότι η διάρρηξη είχε πραγματοποιηθεί από έμπειρους επαγγελματίες διαρρήκτες.

Ποια είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο;

Συνολικά εκλάπησαν οκτώ αντικείμενα και δύο βρέθηκαν ξανά στην αίθουσα Απολλών, όπου φυλάσσεται η βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Γαλλικού Στέμματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού. Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας εντοπίστηκε κοντά στο μουσείο, αλλά είχε υποστεί ζημιές, όπως εξήγησε η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, κατά την ακρόασή της στην επιτροπή Πολιτισμού της Γαλλικής Γερουσίας, το κόσμημα έχει «σημαντικές ζημιές από την αφαίρεση της προθήκης». Ένα δεύτερο αντικείμενο βρέθηκε μέσα στην αίθουσα της διάρρηξης.

Από τα οκτώ εκπεφρασμένα ως κλαπέντα αντικείμενα αναφέρονται ειδικά τα εξής:

το διαδήμιο από την πανοπλία (parure) της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς, ένα κολιέ από την πανοπλία με σάπφιρους της Μαρί-Αμελί και της Ορτάνς, ένα σκουλαρίκι, μέρος ζεύγους, από την ίδια πανοπλία με σάπφιρους, ένα κολιέ με σμαράγδια από την πανοπλία της Μαρί-Λουίζ, ένα ζευγάρι σκουλαρικιών με σμαράγδια από την πανοπλία της Μαρί-Λουίζ, μια καρφίτσα γνωστή ως «reliquary brooch» (καρφίτσα–λειψανοθήκη), ένας μεγάλος φιόγκος (broche / nœud de corsage) της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ένα διαδήμιο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Τα κοσμήματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την ιστορία της Γαλλίας και δεν περιορίζονται στην εμπορική τους αξία. «Φυσικά κοστίζουν πάρα πολύ», σημειώνει ο Didier Rykner, ιδρυτής και διευθυντής της La Tribune de l’art, σε δηλώσεις του στο franceinfo, «αλλά το κυριότερο είναι η ανεκτίμητη συμβολική και ιστορική τους αξία».

Ο κίνδυνος για το ενδεχόμενο να διασπαστούν τα κοσμήματα ώστε να πουληθούν τα επιμέρους μέρη (αφαίρεση σκελεμών, επεξεργασία και νέα κοπή διαμαντιών) αποτελεί τον απόλυτο εφιάλτη για τους ειδικούς. «Ο μοναδικός τρόπος για να ρευστοποιηθεί και να νομιμοποιηθεί τέτοιο κομμάτι θα ήταν, πράγματι, και αυτός είναι ο απόλυτος εφιάλτης μας, να διαμελιστούν τα αντικείμενα, να βγουν οι λίθοι από τις σκαλιστές βάσεις τους και να ξανακοπούν τα διαμάντια. Όμως κάτι τέτοιο απαιτεί συνεργασίες που, κατά τη γνώμη μου, θα διστάσουν να εμπλακούν», εκτιμά ο Me Alex Giquello, πρόεδρος του Drouot, σε δηλώσεις προς τα Μέσα.