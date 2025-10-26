Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την ληστεία στο Λούβρο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι άνδρες κατάγονταν από το προάστιο Seine-Saint-Denis του Παρισιού και ο ένας από αυτούς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά. Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές.

Ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα εκλάπησαν από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις κλέφτες οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία διέρρηξαν το κτίριο μέρα μεσημέρι.

Η συμμορία φέρεται να έφτασε στις 09:30, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για τους επισκέπτες. Οι ύποπτοι έφτασαν με ένα μηχανικό ανυψωτικό όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Galerie d’Apollon μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος έδειξαν τη σκάλα που οδηγούσε σε ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου. Δύο από τους κλέφτες μπήκαν μέσα κόβοντας το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις, και έκοψαν το γυαλί δύο προθηκών που περιείχαν κοσμήματα.

Μια προκαταρκτική έκθεση αποκάλυψε ότι ένα στα τρία δωμάτια της περιοχής του μουσείου που δέχτηκε την επίθεση δεν είχε κάμερες, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL: «Ο επιμελητής του μουσείου έχει εκτιμήσει τις απώλειες σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραβάτες που έκλεψαν αυτά τα κοσμήματα δεν θα κερδίσουν αυτό το ποσό, ειδικά αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να τα διαλύσουν. Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κομμάτια χωρίς λόγο».