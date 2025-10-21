Μια από τις πιο τολμηρές ληστείες των τελευταίων δεκαετιών συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς ανεκτίμητα κοσμήματα εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου μέσα σε επτά μόλις λεπτά, προκαλώντας οικονομική ζημιά που υπολογίζεται σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου, τέσσερις δράστες εισέβαλαν δια της βίας στην αίθουσα του Απόλλωνα, χρησιμοποιώντας σκάλα από ανελκυστήρα επίπλων στον δρόμο κάτω. Έσπασαν παράθυρο του πρώτου ορόφου και απέσπασαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα που ανήκαν στη βασιλική συλλογή της Γαλλίας.

Η ληστεία σημειώθηκε σε ώρα αιχμής και σε έναν από τους πλέον επισκέψιμους χώρους του μουσείου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Οικονομική ζημιά και πολιτικές ευθύνες

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL: «Ο επιμελητής του μουσείου έχει εκτιμήσει τις απώλειες σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραβάτες που έκλεψαν αυτά τα κοσμήματα δεν θα κερδίσουν αυτό το ποσό, ειδικά αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να τα διαλύσουν. Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κομμάτια χωρίς λόγο».

Υπό πίεση η διεύθυνση του μουσείου

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου Λορένς ντε Καρ , καλείται να δώσει απαντήσεις στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης την Τετάρτη. Τα ερωτήματα είναι πολλά: Πώς κατάφεραν οι ληστές να εισβάλουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Ποια ήταν η ποιότητα των προθηκών που περιείχαν τα κοσμήματα; Γιατί δεν υπήρξε άμεση επέμβαση μονάδας ασφαλείας;

Απαντώντας στις επικρίσεις, το μουσείο δήλωσε ότι οι προθήκες που προστάτευαν τα κλεμμένα κοσμήματα είχαν εγκατασταθεί το 2019 και:«Αποτελούσαν σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια».

Το Υπουργείο Πολιτισμού υπερασπίζεται το Λούβρο

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί , μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, υπερασπίστηκε το μουσείο:«Το σύστημα ασφαλείας του Λούβρου δεν απέτυχε. Αυτό είναι γεγονός. Λειτούργησε όπως έπρεπε».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού για την ανακαίνιση του μουσείου θα ανακατανεμηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων νέων καμερών CCTV και βελτιωμένων συστημάτων επιτήρησης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η υπόθεση ερευνάται από τη BRB (Brigade de Répression du Banditisme), την ειδική αστυνομική μονάδα που χειρίζεται υποθέσεις ληστειών υψηλού προφίλ. Η μονάδα είχε ερευνήσει και την ένοπλη ληστεία εις βάρος της Κιμ Καρντάσιαν το 2016 στο Παρίσι.

Παράλληλα, συμμετοχή στην έρευνα έχει και το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών.

Με πληροφορίες από Guardian