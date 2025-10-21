Η γαλλική αστυνομία δίνει αγώνα με τον χρόνο για να εντοπίσει τα ανεκτίμητα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν από το Λούβρο σε μια ληστεία που έγινε μέρα μεσημέρι και έχει αφήσει άφωνη την κοινή γνώμη, ωστόσο οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι ίσως είναι ήδη αργά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο Παρίσι, όταν οι δράστες εισήλθαν στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου και άρπαξαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα, προτού διαφύγουν με σκούτερ μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Ο Ολλανδός ειδικός στην τέχνη και ντετέκτιβ Άρθουρ Μπραντ ανέφερε στο BBC ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα κοσμήματα να έχουν ήδη «χαθεί οριστικά», καθώς ενδέχεται να έχουν διαλυθεί σε πολλά μικρότερα κομμάτια.

Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν πως τα θραύσματα πιθανόν να πωληθούν σε εξευτελιστική τιμή και να διακινηθούν λαθραία εκτός Γαλλίας.

Ο κ. Μπραντ πιστεύει ότι η ομάδα απαρτιζόταν από επαγγελματίες, και σε αυτό συνηγορεί ότι μπήκαν και βγήκαν από το Λούβρο τόσο γρήγορα.

«Αυτή δεν θα είναι η πρώτη τους ληστεία», είπε. «Έχουν κάνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν, άλλες ληστείες. Είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τη γλιτώσουν και το έκαναν».

Σε ένα άλλο σημάδι ότι ο επαγγελματισμός της συμμορίας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, μια ειδική αστυνομική μονάδα με «υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην εξιχνίαση ληστειών υψηλού προφίλ» έχει αναλάβει να τους εντοπίσει.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι υποψιάζονται ότι η ληστεία συνδέεται με ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος. Ο κ. Μπραντ εκτιμά ότι αυτό σημαίνει ότι οι δράστες πιθανότατα έχουν ποινικό μητρώο και είναι γνωστοί στην αστυνομία.

Η ιστορικός κοσμημάτων Κάρολ Γούλτον, που παρουσιάζει το podcast If Jewels Could Talk και ήταν συντάκτρια κοσμημάτων του περιοδικού Vogue για 20 χρόνια, δήλωσε στο BBC ότι οι ληστές «επέλεξαν» τους πιο σημαντικούς πολύτιμους λίθους από τη συλλογή του Λούβρου.

Αν και τα αντικείμενα έχουν χαρακτηριστεί ως ανεκτίμητα, η κ. Γούλτον αναμένει ότι θα πωληθούν για ένα μικρό μέρος της αξίας τους.

«Θα πάνε σε κάποιον που είναι πρόθυμος να τα χειριστεί», είπε. «Όλοι θα τα αναζητήσουν – θα πάρουν ό,τι μπορούν να βρουν».

Πόσα ακριβώς θα μπορούσαν να αποφέρουν αν πωληθούν; Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή αξία του λάφυρου, ο κ. Μπραντ είπε ότι τα κομμένα κομμάτια θα μπορούσαν να αξίζουν «πολλά εκατομμύρια».

Τα κλεμμένα πετράδια και χρυσάφι θα μπορούσαν να αποφέρουν έως και 10 εκατομμύρια λίρες (11,52 εκατομμύρια ευρώ, 13,4 εκατομμύρια δολάρια), λέει ο Τομπίας Κόρμιντ, διευθύνων σύμβουλος της 77 Diamonds, μιας διαδικτυακής εταιρείας κοσμημάτων.

Είπε στο BBC ότι η συμμορία θα χρειαζόταν έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα για να αφαιρέσει τα πετράδια και έναν επαγγελματία κοπτή διαμαντιών για να αλλάξει τα μεγαλύτερα αναγνωρίσιμα πετράδια.

Τα μικρότερα πετράδια που δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα θα μπορούσαν να πωληθούν αμέσως και, αν και ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής αξία όλων των πετραδιών που εκλάπησαν, τα μεγαλύτερα θα μπορούσαν να αξίζουν περίπου 500.000 λίρες το καθένα, είπε.

«Αυτό που έχουμε παρατηρήσει σίγουρα τα τελευταία πέντε με επτά χρόνια είναι μια μεγαλύτερη στροφή προς την κλοπή πρώτων υλών», εξήγησε ο Ρεμίγιους Πλαθ, γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Ασφάλειας Μουσείων, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, του οποίου οι εμπειρογνώμονες διακινούν πληροφορίες σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα μουσείων σχετικά με απειλές για την ασφάλεια και βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των ιδρυμάτων.

Η τάση, σύμφωνα με τον Πλαθ, έχει απομακρυνθεί από την κλοπή έργων τέχνης για την πολιτιστική τους αξία. Έργα του Πικάσο και του Μοντριάν μπορούν να ξαναεμφανιστούν χρόνια ή δεκαετίες αργότερα στο υπόγειο ενός κτιρίου ή πίσω από μια απλή πόρτα υπνοδωματίου. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι κοσμήματα, νομίσματα ή μετάλλια κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα — και μάλιστα γρήγορα.

«Η κυνική μου πεποίθηση είναι ότι αυτά τα κοσμήματα από το Λούβρο έχουν πιθανότατα ήδη διαλυθεί για τα μέρη τους», δήλωσε από την πλευρά της η Λόρα Έβανς, ιστορικός τέχνης, συγγραφέας και καθηγήτρια.

Πηγές: BBC, CNN