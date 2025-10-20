Κλοπή έργων τέχνης και πολύκροτες υποθέσεις όπως εκείνες του Παρισιού και της Βοστώνης συνεχίζουν να συγκλονίζουν τον κόσμο της τέχνης, αποκαλύπτοντας πόσο ευάλωτα παραμένουν ακόμη και τα πιο ασφαλή μουσεία.

Ο «Spider-Man» του Παρισιού

Το 2010, ο Βζεράν Τόμιτς, γνωστός ως «Spider-Man» για τις ικανότητές του στην αναρρίχηση, εισέβαλε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού. Η λεία του περιλάμβανε πέντε αριστουργήματα των Πικάσο, Ματίς, Μοντιλιάνι, Μπρακ και Λεζέ, συνολικής αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τόμιτς συνελήφθη αργότερα, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε κατ’ εντολή συλλέκτη. Τα έργα δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι πιθανόν καταστράφηκαν για να εξαφανιστούν τα ίχνη τους.

Η μεγαλύτερη κλοπή έργων τέχνης στη Βοστώνη

Τον Μάρτιο του 1990, δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς εισήλθαν στο Μουσείο Isabella Stewart Gardner στη Βοστώνη. Ακινητοποίησαν τους φρουρούς ασφαλείας και αφαίρεσαν δεκατρία έργα τέχνης, ανάμεσά τους πίνακες των Βερμέερ, Ρέμπραντ και Ντεγκά, συνολικής αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση παραμένει άλυτη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα έργα κυκλοφορούν σε κύκλους της μαφίας ως «υπόγειες αξίες», ενώ έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ντοκιμαντέρ.

Η τέχνη ιδανικό αντικείμενο συναλλαγής

Η τέχνη διαθέτει απεριόριστη αξία και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, γεγονός που την καθιστά ιδανικό αντικείμενο συναλλαγής για εγκληματικές οργανώσεις. Η κλοπή έργων τέχνης διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο οργανωμένο έγκλημα, ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου οι εγκληματικές ομάδες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δομημένα δίκτυα.

Στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τα έργα τέχνης χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα στις αγορές ναρκωτικών και όπλων. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι μεμονωμένοι δράστες – συνήθως άτομα εκ των έσω, όπως φύλακες ή υπάλληλοι μουσείων, που γνωρίζουν τις αδυναμίες των συστημάτων ασφαλείας.

Αν και σπάνιο, υπάρχει και το φαινόμενο των ιδιωτών συλλεκτών που επιθυμούν να αποκτήσουν αποκλειστικά ένα έργο τέχνης και προσλαμβάνουν κλέφτες για να το εξασφαλίσουν.

Η παγκόσμια διάσταση του φαινομένου

Σύμφωνα με την Interpol, κάθε χρόνο κλέβονται έργα τέχνης αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μόλις το 10% αυτών επανεμφανίζεται. Το πρόσφατο περιστατικό στο Λούβρο υπενθυμίζει ότι η τέχνη, πέρα από όμορφη, είναι και ευάλωτη – και ότι η μαύρη αγορά πολιτιστικών αγαθών γνωρίζει άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: DW