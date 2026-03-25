- WSJ: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αφαίρεσαν προσωρινά από την λίστα στόχων τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ
- CNN: Το Ιράν ενισχύει δυνάμεις στη νήσο Χαργκ ενόψει πιθανού αμερικανικού χτυπήματος
- Σχεδόν 5.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν
- Αραγτσί: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστό μόνο για τους εχθρούς»
- Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγματα σε Ντιμόνα και Χάιφα ως απάντηση στις απειλές Τραμπ
- Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με ΗΠΑ – Οι γειτονικές χώρες να κρατήσουν αποστάσεις
- Channel 12: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν μέχρι το ερχόμενο Σάββατο
- Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θέλει ηγεσία στο Ιράν πιο «ευνοϊκή» προς τις ΗΠΑ
- Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να «αποδεκατίζει» το Ιράν
- Ο Τραμπ «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» – «Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά»
- Το Ιράν προειδοποιεί για νέο μέτωπο στην περιοχή του στρατηγικού στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ
- Axios: Δεν υπάρχει επίσημο «όχι» στην ειρηνευτική συμφωνία από Ιράν στις ΗΠΑ
- Telegraph: Ο Τραμπ κερδίζει χρόνο για τους πεζοναύτες – Το τελεσίγραφο δικαιολογεί χερσαία εισβολή
- Reuters: Το Ισλαμαμπάντ διαβίβασε στο Ιράν πρόταση από τις ΗΠΑ – Πιθανές διαπραγματεύσεις σε Πακιστάν ή Τουρκία
- Σήμα κινδύνου από τον CEO της Shell: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα από τον επόμενο μήνα
- Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln
- Η ρωσική Rosatom εκκένωσε επιπλέον 163 εργαζομένους από τον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν, ενώ περίπου 300 παραμένουν και οι περισσότεροι αναμένεται να αποχωρήσουν, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.
- Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι αλεξιπτωτιστές κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.
- Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίζοντας ότι όλα είναι θέμα διπλωματίας και διαπραγματεύσεων.
- Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι πλήγε ισραηλινή βάση logistics στο Κερέμ Μπεν Ζιμρά και εκτόξευσε πυραύλους σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ.
- Το Ιράν θέτει πέντε όρους στις ΗΠΑ: παύση επιθέσεων, εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων, πολεμικές αποζημιώσεις, παύση επιθέσεων σε φιλοϊρανικές οργανώσεις και διεθνείς εγγυήσεις για την εξουσία του στα Στενά του Ορμούζ.
- Το Ιράν απέρριψε την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας παράλογες τις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.
- Το Ισραήλ ενέκρινε νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων σε Ιράν και Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
- Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό πυρά.
Βουλιαγμένη: Η τρομερή ιστορία με το «Πηγάδι του Διαβόλου» - Κάθε πότε καλεί κάποιον κοντά του
Ζούμε καθημερινά σε ένα «παχυσαρκιογόνο περιβάλλον»
Ο οικονομολόγος δημόσιας υγείας Πιερ Λεβασέρ εξηγεί γιατί η αύξηση της παχυσαρκίας δεν οφείλεται μόνο στις προσωπικές επιλογές αλλά και στο σύγχρονο περιβάλλον διατροφής και ζωής
Ιταλία: Σε κρίση η κυβέρνηση - Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ
Την παραίτησή της ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ.
Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα απαντήσει πιο σκληρά στο Ιράν αν δεν δεχτεί την ήττα του
Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα υπάρξουν σκληρές συνέπειες αν κάνει λάθος υπολογισμό απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να απαντήσει δυναμικά αν χρειαστεί.
New York Times: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στους IDF για μαζικά χτυπήματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η απόφαση ελήφθη αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου
Axios: Δεν υπάρχει επίσημο «όχι» στην ειρηνευτική συμφωνία από Ιράν στις ΗΠΑ
Η διοίκηση Τραμπ δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν που να απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολική», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Το μέσο επικαλέστηκε […]