  • WSJ: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αφαίρεσαν προσωρινά από την λίστα στόχων τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ
  • CNN: Το Ιράν ενισχύει δυνάμεις στη νήσο Χαργκ ενόψει πιθανού αμερικανικού χτυπήματος
  • Σχεδόν 5.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν
  • Αραγτσί: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστό μόνο για τους εχθρούς»
  • Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγματα σε Ντιμόνα και Χάιφα ως απάντηση στις απειλές Τραμπ
  • Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με ΗΠΑ – Οι γειτονικές χώρες να κρατήσουν αποστάσεις
  • Channel 12: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν μέχρι το ερχόμενο Σάββατο
  • Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θέλει ηγεσία στο Ιράν πιο «ευνοϊκή» προς τις ΗΠΑ
  • Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να «αποδεκατίζει» το Ιράν
  • Ο Τραμπ «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» – «Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά»
  • Το Ιράν προειδοποιεί για νέο μέτωπο στην περιοχή του στρατηγικού στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ
  • Axios: Δεν υπάρχει επίσημο «όχι» στην ειρηνευτική συμφωνία από Ιράν στις ΗΠΑ
  • Telegraph: Ο Τραμπ κερδίζει χρόνο για τους πεζοναύτες – Το τελεσίγραφο δικαιολογεί χερσαία εισβολή
  • Reuters: Το Ισλαμαμπάντ διαβίβασε στο Ιράν πρόταση από τις ΗΠΑ – Πιθανές διαπραγματεύσεις σε Πακιστάν ή Τουρκία
  • Σήμα κινδύνου από τον CEO της Shell: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα από τον επόμενο μήνα
  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln
  • Η ρωσική Rosatom εκκένωσε επιπλέον 163 εργαζομένους από τον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν, ενώ περίπου 300 παραμένουν και οι περισσότεροι αναμένεται να αποχωρήσουν, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.
  • Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι αλεξιπτωτιστές κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίζοντας ότι όλα είναι θέμα διπλωματίας και διαπραγματεύσεων.
  • Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι πλήγε ισραηλινή βάση logistics στο Κερέμ Μπεν Ζιμρά και εκτόξευσε πυραύλους σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ.
  • Το Ιράν θέτει πέντε όρους στις ΗΠΑ: παύση επιθέσεων, εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων, πολεμικές αποζημιώσεις, παύση επιθέσεων σε φιλοϊρανικές οργανώσεις και διεθνείς εγγυήσεις για την εξουσία του στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν απέρριψε την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας παράλογες τις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.
  • Το Ισραήλ ενέκρινε νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων σε Ιράν και Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
  • Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό πυρά.

