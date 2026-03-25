Το Ισραήλ φαίνεται να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κατά στόχων στο Ιράν, με στόχο να πλήξει κρίσιμες υποδομές πριν από πιθανή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα με γνώση του θέματος, το Τελ Αβίβ εκτιμά, ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24/3) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Στόχος είναι να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων αντανακλά την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανακοινώσει ανά πάσα στιγμή έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν το Ισραήλ επιτύχει τους βασικούς του στόχους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασική επιδίωξη είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και η δημιουργία συνθηκών που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, δεν θα είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε ο Μποάζ Μπισμούθ, βουλευτής του κόμματος του Νετανιάχου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

Ανησυχία για το αμερικανικό σχέδιο

Αν και το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις, θεωρήθηκε αρκετά συγκεκριμένο ώστε να προκαλέσει ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία. Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών δόθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο του στρατιωτικού αρχηγείου στο Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.