Η διοίκηση Τραμπ δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν που να απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολική», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Το μέσο επικαλέστηκε Ιρανό ανώτερο αξιωματούχο σε θέματα «πολιτικής και ασφάλειας».

Το Press TV δεν αποκάλυψε το όνομα, τον βαθμό ή τον τίτλο του αξιωματούχου, ωστόσο μετέδωσε ότι ο ίδιος δήλωσε πως «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο όταν αποφασίσει να το πράξει και όταν ικανοποιηθούν οι όροι του».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι, μέσω περιφερειακού διαμεσολαβητή, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της

Το Press TV μετέδωσε ακόμη ότι «οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη».

Οι πέντε όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το Press TV, ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου:

Πλήρης παύση των «επιθέσεων και δολοφονιών» από τον εχθρό.

Θέσπιση συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα ξεκινήσει νέος πόλεμος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εγγυημένη και σαφώς καθορισμένη καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημίες του πολέμου.

Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που εμπλέκονται στην περιοχή.

Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ.

Reuters: Αρνητική η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν ήταν «θετική», δήλωσε επίσης ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει σύμφωνα με το Reuters.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης έχει παραδοθεί στο Πακιστάν προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον.