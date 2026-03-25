Το Ιράν εξετάζει τις προτάσεις που έχουν τεθεί, αλλά τις θεωρεί υπερβολικές, μετέδωσε το Press TV, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι, μέσω περιφερειακού διαμεσολαβητή, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Παράλληλα, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η παύση των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών.

Οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη, μετέδωσε το Press TV, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος τον οποίο και επικαλείται η ιρανική τηλεόραση, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ικανοποιηθούν οι δικές της προϋποθέσεις, επισημαίνοντας πως «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του».

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, παρουσιάζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών» και η δημιουργία μηχανισμών που θα διασφαλίζουν πως το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο. Παράλληλα, ζητά σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω των ζημιών του πολέμου, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στη σύγκρουση.

Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Reuters: Αρνητική η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν ήταν «θετική», δήλωσε επίσης ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης έχει παραδοθεί στο Πακιστάν προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον.

Αντικρουόμενες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω αντιφατικών δηλώσεων για το αν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της επίθεσης που αποδίδεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ συζητούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν και ότι «θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία». Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαψεύσει την ύπαρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.