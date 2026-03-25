Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 115 εκατ. ευρώ, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών αιχμής «σε χρόνο ρεκόρ». Το πρόγραμμα, που φέρει την ονομασία AGILE, φιλοδοξεί να επιταχύνει τον ρυθμό καινοτομίας στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα.

Το πιλοτικό αυτό μέσο απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες (start-ups) και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (scale-ups) που δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη «νέα άμυνα». Θα στηρίξει τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για πολύ ταχύτερους κύκλους καινοτομίας, ώστε νέες αμυντικές τεχνολογίες να μπορούν να αναπτύσσονται, να δοκιμάζονται και να αξιοποιούνται επιχειρησιακά μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, αντί για χρόνια.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας δίδαξε ότι, για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, πρέπει να γίνουμε ταχύτεροι στην καινοτομία», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν. Όπως ανέφερε, «το AGILE είναι το νέο χρηματοδοτικό μας εργαλείο ύψους 115 εκατ. ευρώ, με στόχο να προωθήσει τις αμυντικές τεχνολογίες αιχμής από το εργαστήριο και να τις φέρει στο πεδίο με ταχύτητα ρεκόρ».

Ταχεία χρηματοδότηση και ευελιξία

Το AGILE προβλέπει ευέλικτες και ταχείες διαδικασίες χρηματοδότησης, με στόχο ο χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την έγκριση της επιχορήγησης να μειωθεί στους τέσσερις μήνες. Παράλληλα, επιδιώκεται η επιτάχυνση του διαστήματος από τη χρηματοδότηση μέχρι την ανάπτυξη και δοκιμή των τεχνολογιών, σε χρονικό ορίζοντα ενός έως τριών ετών, ώστε να φτάνουν γρηγορότερα στη χρήση από τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει 20 έως 30 έργα, καλύπτοντας έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Παρέχεται επίσης δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης εξόδων που πραγματοποιήθηκαν έως και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους επισήμανε ότι «σήμερα, περίπου το 70%-80% των αμυντικών προμηθειών στις χώρες της ΕΕ – ιδίως στις χώρες με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες – κατευθύνεται κυρίως στους δέκα μεγαλύτερους αναδόχους του κλάδου». Τόνισε ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες ανατρεπτικές και χαμηλού κόστους λύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις μας» και πως δεν απαιτούνται μόνο έργα «υψηλής τεχνολογίας», αλλά και «λύσεις αρκετά καλές», ικανές να οδηγήσουν σε μαζική παραγωγή.

Όπως πρόσθεσε, με το πρόγραμμα AGILE «η Επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει επιχορηγήσεις από 1 έως 5 εκατ. ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες – μια ταχύτητα σχεδόν αδιανόητη για τη γραφειοκρατία της ΕΕ».

Συμπλήρωμα στα υφιστάμενα εργαλεία

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας, συμπληρώνοντας υπάρχοντα προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), καθώς και τις πλατφόρμες καινοτομίας EUDIS και HEDI.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο το πρόγραμμα AGILE να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027.