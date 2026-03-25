Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, υποστήριξε ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας ξεπερνούν τον αμυντικό χαρακτήρα τους, κάνοντας λόγο για προετοιμασία πολέμου.

Σε δηλώσεις της την Τετάρτη, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι οι ασκήσεις των δύο χωρών ισοδυναμούν με «ανοιχτή προετοιμασία για πόλεμο», αμφισβητώντας τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για αμυντικού τύπου επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Η Ουάσινγκτον και η Σεούλ ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου τις ετήσιες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις τους στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τις δύο κυβερνήσεις, οι ασκήσεις έχουν αμυντικό χαρακτήρα και στοχεύουν στη δοκιμή της επιχειρησιακής ετοιμότητας έναντι πιθανών απειλών από τη Βόρεια Κορέα.

«Επισήμως, οι ασκήσεις περιγράφηκαν ως αμυντικές, αλλά αν κρίνει κανείς από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά τους και τον εξοπλισμό που αναπτύχθηκε, αυτοί οι ελιγμοί δεν είναι τίποτα λιγότερο από ανοιχτή προετοιμασία για πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.