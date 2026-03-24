Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επέκταση της ιρανικής σύγκρουσης στην Κασπία Θάλασσα με «εξαιρετικά αρνητικό τρόπο», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία της Μόσχας για πιθανή αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός του πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία, πλήττοντας δεκάδες στόχους, μεταξύ των οποίων και πυραυλακάτους. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν διεθνές ενδιαφέρον και ανησυχία για κλιμάκωση.

Η Ρωσία και το Ιράν, που υπέγραψαν συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας το προηγούμενο έτος, αποτελούν χώρες με κοινά σύνορα στην Κασπία Θάλασσα. Η γεωγραφική αυτή γειτνίαση καθιστά την περιοχή κρίσιμη για την ασφάλεια και τα συμφέροντα και των δύο κρατών.

Γιατί το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγματα στην Κασπία θάλασσα

Τα ισραηλινά πλήγματα στην Κασπία Θάλασσα στις 18 Μαρτίου προκάλεσαν την καταστροφή τεσσάρων ιρανικών μαχητικών πλοίων, εξοπλισμένων με αεράμυνα και πυραύλους κατά υποβρυχίων, καθώς και μιας κορβέττας και πολλών μικρότερων σκαφών, όπως ακτοφυλακίδων και βοηθητικών πλοιαρίων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η επιχείρηση είχε στόχο κρίσιμες ναυτικές υποδομές του Ιράν στην περιοχή.

Μεταξύ των πληγέντων σημείων ήταν και ένα κέντρο διοίκησης του ιρανικού ναυτικού, υπεύθυνο για τον συντονισμό των επιχειρήσεων στην Κασπία. Η καταστροφή του θεωρείται σημαντικό πλήγμα για την ικανότητα του Ιράν να διαχειρίζεται τη ναυτική του παρουσία στη θάλασσα αυτή.

Αν και τα πλοία που καταστράφηκαν δεν αποτελούσαν άμεση απειλή για το Ισραήλ, η ύπαρξη συστημάτων αεράμυνας και ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων τα καθιστούσε δυνητικό κίνδυνο για ισραηλινά αεροσκάφη που επιχειρούν στο Ιράν. Μετά τα χτυπήματα, εκτιμάται ότι οι ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην Κασπία έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

Νέα στρατηγική στόχευση του Ισραήλ

Η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί μετατόπιση στη στρατηγική του Ισραήλ, καθώς πλέον στοχοποιούνται ιρανικές στρατιωτικές υποδομές σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Η επιλογή της Κασπίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, καθώς λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος μεταξύ δύο κρίσιμων θεάτρων πολέμου – της Ουκρανίας και του Ιράν.

Με τον τρόπο αυτό, πλήττεται ένας βασικός διάδρομος πιθανής μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Το μήνυμα είναι σαφές: κανένα σημείο της ιρανικής επικράτειας, ούτε καν η περίκλειστη Κασπία, δεν θεωρείται ασφαλές.

Ο ρόλος των λιμανιών και οι ρωσοϊρανικές συνδέσεις

Το λιμάνι Μπαντάρ-ι-Ανζάλι αποτελεί τη σημαντικότερη βάση του βόρειου στόλου του ιρανικού ναυτικού και κομβικό σημείο του θαλάσσιου εμπορίου με τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, από εκεί φέρονται να πραγματοποιούνται μεταφορές φορτίων με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού, περιλαμβάνοντας ιρανικά drones τύπου Shahed, πυραύλους και πυρομαχικά. Το αντίστοιχο ρωσικό λιμάνι είναι το Αστραχάν, ενώ σημαντικό ρόλο για το Ιράν έχει και το λιμάνι του Αμιραμπάντ.

Κασπία θάλασσα: Οι Ιρανοί φέρεται να λαμβάνουν πληροφορίες από τη Μόσχα για στόχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία είχε ήδη ξεκινήσει επιθέσεις στην Κασπία από τον Νοέμβριο του 2024, πλήττοντας το ρωσικό λιμάνι του Κασπίισκ στο Νταγκεστάν, προκαλώντας ζημιές σε δύο ρωσικά πλοία. Τον Αύγουστο του 2025, επλήγη μεταφορικό πλοίο που μετέφερε εξοπλισμό από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για drones.

Πλέον, εκτιμάται ότι η κατεύθυνση των μεταφορών έχει αντιστραφεί, με τη Ρωσία να παρέχει στο Ιράν drones τύπου Geran-2, εξελιγμένη εκδοχή των Shahed, με βελτιωμένα συστήματα πλοήγησης και στοχοποίησης. Παράλληλα, οι Ιρανοί φέρονται να λαμβάνουν από τη Μόσχα πληροφορίες για αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, που πλήττονται με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Μετά τα ουκρανικά πλήγματα στην Κασπία, η ισραηλινή επιχείρηση θεωρείται ως το επόμενο βήμα κλιμάκωσης, στέλνοντας ένα πρώτο μήνυμα προς τη Μόσχα για τις ρωσοϊρανικές στρατιωτικές συναλλαγές.