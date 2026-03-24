Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, κυβερνήσεις σε Ασία, Αφρική και Ειρηνικό στρέφονται ξανά σε ένα γνώριμο εργαλείο της πανδημίας — την εξ αποστάσεως εργασία — προκειμένου να εξοικονομήσουν καύσιμα που σπανίζουν λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Στις 20 Μαρτίου, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) δημοσίευσε δέκα μέτρα μείωσης της ζήτησης για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με την εργασία από το σπίτι να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA, Fatih Birol, δήλωσε ότι «οι ενέργειες στην πλευρά της προσφοράς δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως την έκταση της διαταραχής», χαρακτηρίζοντας τη μείωση της ζήτησης «κρίσιμο και άμεσο μέτρο για την ανακούφιση των καταναλωτών». Μεταξύ των συστάσεων περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους, η ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών και ο περιορισμός των μη απαραίτητων αεροπορικών ταξιδιών.

Πρωτοβουλίες στην Ασία

Η Ινδονησία σχεδιάζει να εφαρμόσει υποχρεωτική εργασία από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα για τους δημοσίους υπαλλήλους μετά τις διακοπές του Eid al-Fitr. Ο υπουργός Συντονισμού Οικονομίας Airlangga Hartarto δήλωσε ότι το μέτρο μπορεί να εξοικονομήσει έως και 20% των αγορών καυσίμων, σύμφωνα με την εφημερίδα Jakarta Post. Ωστόσο, η Ένωση Εργοδοτών της Ινδονησίας προειδοποίησε ότι μια γενικευμένη εφαρμογή «θα μπορούσε να διαταράξει βασικούς τομείς» που απαιτούν φυσική παρουσία.

Η Μιανμάρ ανακοίνωσε την καθιέρωση των «εργασιακών Τετάρτων από το σπίτι» για όλα τα κυβερνητικά τμήματα από τις 25 Μαρτίου, ζητώντας από το προσωπικό να αποφεύγει κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση ή χρήση οχημάτων εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Xinhua. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την εφαρμογή συστημάτων κυκλοφορίας μονών-ζυγών και δελτίου καυσίμων.

Η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες έχουν επίσης προχωρήσει σε μέτρα όπως τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα, περιορισμούς στη χρήση ανελκυστήρων και υποχρεωτική τηλεργασία για μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το περιοδικό Fortune.

Αντιδράσεις από πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους

Στην Αυστραλία, ο υπουργός Ενέργειας Chris Bowen χαρακτήρισε την εργασία από το σπίτι «λογική» και ενθάρρυνε όσους μπορούν να την υιοθετήσουν. Ωστόσο, οι αντιδράσεις ήταν μικτές. Η αναπληρώτρια ηγέτις του Φιλελεύθερου Κόμματος Jane Hume δήλωσε ότι «δεν θα το υποστήριζε με κανέναν τρόπο», υποστηρίζοντας πως το μέτρο ισοδυναμεί με «περιορισμούς τύπου COVID» που δεν ωφελούν τους οδηγούς φορτηγών, τους αγρότες και τη βιομηχανία που εξαρτάται από τα καύσιμα.

Στη Νιγηρία, ο Aliko Dangote προειδοποίησε μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Bola Tinubu ότι η Αφρική μπορεί να αναγκαστεί να επιστρέψει σε «καθεστώς τηλεργασίας τύπου πανδημίας» εάν η κρίση συνεχιστεί. Όπως είπε, «αν δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση, θα κάνουμε όπως τότε με τον COVID, όπου ο κόσμος θα δουλεύει από το σπίτι», σύμφωνα με την εφημερίδα The Punch.

Μια κρίση χωρίς ορατό τέλος

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Μαρτίου για πρώτη φορά από το 2022, λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η IEA χαρακτήρισε τη διακοπή αυτή ως τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Αν και τα κράτη-μέλη της IEA ενέκριναν την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, η Υπηρεσία ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα στην πλευρά της προσφοράς δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η μείωση της ζήτησης, μέσω της τηλεργασίας και άλλων περιοριστικών πολιτικών, θεωρείται πλέον ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της αγοράς.