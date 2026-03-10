Έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνουν κυβερνήσεις σε όλη την Ασία, καθώς η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου – αποτέλεσμα της σύρραξης στην οποία εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες – προκαλεί αναταράξεις στις οικονομίες. Από υποχρεωτική τηλεργασία και κλείσιμο σχολείων έως περιορισμό των εργασιακών ημερών, χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές καυσίμων προχωρούν σε δραστικές παρεμβάσεις, ενώ η διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ αλλάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες στην πρώτη γραμμή των αλλαγών

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ενέκρινε την άμεση εφαρμογή τηλεργασίας για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, συνοδευόμενη από οδηγίες για ρύθμιση του κλιματισμού στους 26 βαθμούς Κελσίου και αναστολή των εξωτερικών ταξιδιών. «Ο πρωθυπουργός έχει διατάξει να εφαρμοστεί με άμεση ισχύ η τηλεργασία για τους δημοσίους υπαλλήλους», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Lalida Periswiwatana, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις για όσους εξυπηρετούν το κοινό.

Η Ταϊλάνδη, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας, διαθέτει περίπου 95 ημέρες ενεργειακών αποθεμάτων και έχει ήδη σταματήσει τις εξαγωγές ενέργειας προς όλες τις χώρες εκτός από το Λάος και τη Μιανμάρ.

Στις Φιλιππίνες, ο Πρόεδρος Ferdinand Marcos διέταξε τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα για τα γραφεία της εκτελεστικής εξουσίας από τις 9 Μαρτίου, ενώ επέβαλε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10-20%. Παράλληλα, απαγόρευσε τα κυβερνητικά εκπαιδευτικά ταξίδια και τις εκδηλώσεις team-building, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαϊκά προϊόντα. «Είμαστε θύματα ενός πολέμου που δεν επιλέξαμε εμείς», δήλωσε ο Marcos. «Αλλά εμείς ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσουμε τους Φιλιππινέζους».

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετνάμ κάλεσε τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν και προχώρησε σε άρση δασμών για ορισμένες εισαγωγές καυσίμων, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων στη Νότια Ασία

Στο Πακιστάν, η επαρχία Πουντζάμπ αποφάσισε το κλείσιμο όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, κολεγίων και πανεπιστημίων από τις 10 έως τις 31 Μαρτίου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά. Η Πρωθυπουργός του Πουντζάμπ, Maryam Nawaz, ανέστειλε επίσης τις κατανομές καυσίμων για τους επαρχιακούς υπουργούς και επέβαλε μείωση 50% στα επιδόματα βενζίνης και πετρελαίου για τα κυβερνητικά οχήματα.

Τα αποθέματα καυσίμων του Πακιστάν έχουν μειωθεί σε μόλις 28 ημέρες, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 55 ρουπίες ανά λίτρο. Παρόμοια μέτρα λαμβάνει και το Μπαγκλαντές, το οποίο εισάγει το 95% των ενεργειακών του αναγκών. Η κυβέρνηση έκλεισε όλα τα πανεπιστήμια από τις 9 Μαρτίου, προωθώντας νωρίτερα τις διακοπές του Eid al-Fitr, σύμφωνα με το Reuters.

Η χώρα είχε ήδη επιβάλει ημερήσια όρια στις πωλήσεις καυσίμων μετά από φαινόμενα πανικού, ενώ ελλείψεις φυσικού αερίου ανάγκασαν τέσσερα από τα πέντε κρατικά εργοστάσια λιπασμάτων να σταματήσουν την παραγωγή.

Αναταράξεις στις αγορές και προετοιμασία για παρατεταμένη κρίση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού τύπου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι στις 9 Μαρτίου, καθώς οι περικοπές παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής και οι διαταραχές στο Στενό του Χορμούζ – απ’ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου – εντείνουν την πίεση στις αγορές.

Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να επιβάλει ανώτατο όριο στις εγχώριες τιμές καυσίμων για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Στην Ιαπωνία, οι διαχειριστές των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου έχουν λάβει εντολή να προετοιμάσουν ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις αργού, ενώ η Κίνα έχει ζητήσει από τα διυλιστήρια να αναστείλουν νέα συμβόλαια εξαγωγής για να διασφαλίσουν την επάρκεια της εγχώριας αγοράς.

Για πολλές ασιατικές χώρες με περιορισμένα αποθέματα και υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές, τα μέτρα που εφαρμόζονται αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως αποτελούν μόνο την αρχή μιας παρατεταμένης περιόδου ενεργειακής αναστάτωσης.