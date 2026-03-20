Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος αυτόν τον μήνα ενέκρινε μια ιστορική απελευθέρωση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν, παρουσίασε νέες προτάσεις για τη μείωση της πίεσης που ασκούν οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εργασία από το σπίτι και η αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας, προκαλώντας παγκόσμιες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις του στην οικονομία.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, οι προτάσεις αποτελούν ένα σύνολο ενεργειών που μπορούν να υιοθετήσουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης και να προστατευθούν οι καταναλωτές από το αυξημένο κόστος.

Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται ο οργανισμός είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά τουλάχιστον 10 χλμ/ώρα, η επιλογή τηλεργασίας όπου αυτό είναι εφικτό και η αποφυγή πτήσεων όταν υπάρχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, προτείνει στους πολίτες να προτιμούν το ηλεκτρικό ρεύμα αντί του φυσικού αερίου για το μαγείρεμα και στη βιομηχανία να βελτιστοποιήσει τη χρήση υδρογονανθράκων.

«Πρόσφατα προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων του ΔΟΕ που έγινε ποτέ – και βρίσκομαι σε στενή επαφή με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων μείζονες παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι νέες προτάσεις προσφέρουν «ένα μενού από άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κυβερνήσεις και νοικοκυριά όσον αφορά τη ζήτηση ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις επιπτώσεις της κρίσης».

Ο ΔΟΕ είχε αποφασίσει στις 11 Μαρτίου την απελευθέρωση ποσότητας ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την άνοδο των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου.