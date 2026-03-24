Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/03) στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών. «Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων», τόνισε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη ενεργειακές υποδομές.