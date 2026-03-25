Ο Ματ Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google, αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή του BBC, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη διοίκηση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Ο 57χρονος Μπρίτιν θα διαδεχθεί τον Τιμ Ντέιβι, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, έπειτα από το επίμαχο μοντάζ μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama.

Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά του BBC, ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον οργανισμό για δυσφήμιση, εξαιτίας του τρόπου που συνδυάστηκαν πλάνα από τμήματα μιας ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

«Αυτή είναι μια στιγμή πραγματικού κινδύνου, αλλά και πραγματικής ευκαιρίας. Το BBC χρειάζεται τον ρυθμό και την ενέργεια για να βρίσκεται τόσο εκεί που βρίσκονται τα θέματα, όσο και εκεί που βρίσκεται το κοινό», δήλωσε ο Μπρίτιν σε ανακοίνωσή του.

Δεδομένης της έλλειψης συντακτικής ή ραδιοτηλεοπτικής εμπειρίας του, το BBC έκανε γνωστό ότι θα ορίσει έναν αναπληρωτή γενικό διευθυντή, ώστε να ενισχυθεί η διοικητική ομάδα του οργανισμού.