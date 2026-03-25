Η Ουάσινγκτον προχωρά σε νέα στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την άμεση ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την κατηγορηματική απόρριψη από την Τεχεράνη του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των δεκαπέντε σημείων, το οποίο φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Το Πεντάγωνο επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική του παρουσία, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας προς την ιρανική πλευρά.

Ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου που επικαλείται η εφημερίδα The Independent, τμήματα της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας πρόκειται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, υποστηρικτικές μονάδες και η 1η Ταξιαρχία Μάχης της ίδιας μεραρχίας θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Η ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων εκλαμβάνεται ως ένδειξη της πρόθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και να αποτρέψουν νέα αποσταθεροποίηση. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο των εξελίξεων και να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και η απάντηση της Τεχεράνης

Η ιρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε το αμερικανικό σχέδιο «μαξιμαλιστικό» και απαράδεκτο, απορρίπτοντας πλήρως τις προτάσεις που περιλαμβάνει. Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι απαιτήσεις του σχεδίου είναι υπερβολικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση διαπραγμάτευσης.

Όπως δήλωσε ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, οι πρώτες εντυπώσεις από το σχέδιο «δεν ήταν καθόλου θετικές». Η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης έχει ήδη διαβιβαστεί στο Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί στη διαδικασία επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Τα βασικά σημεία της πρότασης

Πακιστανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση αποκάλυψαν τα κύρια σημεία του αμερικανικού σχεδίου. Προβλέπεται άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και αυστηρότεροι περιορισμοί στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα των διεθνών ενεργειακών ροών.

Οι 5 όροι της Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

Η ιρανική κυβέρνηση έχει θέσει πέντε συγκεκριμένους όρους ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων εναντίον του ιρανικού εδάφους. Δημιουργία μηχανισμών που θα εγγυώνται την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων. Καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων για τις ζημίες που έχει υποστεί η χώρα. Πλήρης παύση των επιθέσεων κατά φιλοϊρανικών οργανώσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Διεθνής αναγνώριση και νομικές εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, ενώ η στρατιωτική ετοιμότητα και των δύο πλευρών εντείνεται. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης και την ανάγκη για άμεση διπλωματική λύση που θα αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.