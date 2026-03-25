Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 έξω από σχολείο στο Τρεσκόρε Μπαλνεάριο, στην επαρχία του Μπέργκαμο. Ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι στη 57χρονη καθηγήτριά του, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η γυναίκα, καθηγήτρια γαλλικών, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Papa Giovanni XXIII του Μπέργκαμο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 13χρονος, μαθητής της τρίτης τάξης του γυμνασίου, φέρεται να κατέγραψε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι φορούσε μπλούζα με τη λέξη «Vendetta» και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε άμεσα από έναν καθηγητή και δύο εργαζομένους του σχολείου, οι οποίοι τον παρέδωσαν στις αρχές. Πάνω του εντοπίστηκε επίσης ένα πιστόλι κρότου.

Η υπόθεση ερευνάται, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει, προς το παρόν, αδιευκρίνιστο. Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατική σκοπιμότητα.

Στο σχολείο έχει ενεργοποιηθεί υποστήριξη για τους μαθητές, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν από τη λήξη των μαθημάτων.