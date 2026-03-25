Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, Rosatom, εκκένωσε ακόμα 163 μέλη του προσωπικού της από το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσέφ, δήλωσε ότι περίπου 300 εργαζόμενοι έχουν παραμείνει στον πυρηνικό σταθμού του Μπουσέρ, αλλά οι περισσότεροι θα φύγουν.

Η Ρωσία κατασκεύασε το πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ και η Rosatom κατασκευάζει πρόσθετες μονάδες πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, αν και έχει αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν.

Σημειώνεται ότι χθες (24.032026) ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος πυρηνικός σταθμός δέχτηκε επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματίες και υλικές ζημιές.