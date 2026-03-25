Το Πακιστάν αναδεικνύεται σε κομβικό μεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, που επιχειρεί να φωτίσει τον ρόλο της χώρας της Νότιας Ασίας και τη νέα της γεωπολιτική βαρύτητα.

Ως διαμεσολαβητής μεταξύ του προέδρου της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, καθώς και του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να δρα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 συνομιλίες με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή.

Ο ισχυρός στρατάρχης και ο ρόλος του

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν αποτελούν θεσμό με καθοριστική επιρροή στη χώρα. Ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, ο Μουνίρ συγκεντρώνει σπάνια εξουσία από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2022, χάρη σε συνταγματική τροπολογία που του παραχώρησε ενιαία θέση διοίκησης.

Όπως επισημαίνει το Sky News, ο Μουνίρ έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ, με επίκεντρο τη σύγκρουση του Πακιστάν με την Ινδία — μια διαμάχη που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει τερματιστεί. Ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται να τον έχει αποκαλέσει «αγαπημένο του στρατάρχη».

Μετά την επίσκεψη του Μουνίρ στο Νταβός και τη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Ιανουάριο, το Πακιστάν προσχώρησε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου. Επιπλέον, υπέγραψε συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την οικογένεια Τραμπ για τη χρήση του σταθερού νομίσματος USD1 στις διασυνοριακές πληρωμές.

Γιατί το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει ειρήνη

Το Πακιστάν διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη, έχοντας χαρακτηριστεί ως ο λιγότερο εχθρικός γείτονας του Ιράν και απολαμβάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ. Αυτό το διπλωματικό ισοζύγιο το καθιστά αξιόπιστο μεσολαβητή.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τη de facto αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η χώρα διαθέτει επίσης τον δεύτερο μεγαλύτερο σιιτικό πληθυσμό στον κόσμο μετά το Ιράν, γεγονός που ενισχύει τη θρησκευτική και πολιτική της συνάφεια με την περιοχή.

Ωστόσο, όπως καταλήγει η ανάλυση του Sky News, το Πακιστάν έχει και δικά του κίνητρα για να πιέσει προς τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων, εν μέσω των εντάσεων με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, γεγονός που καθιστά την ειρήνη όχι μόνο διπλωματικό αλλά και ενεργειακό ζητούμενο.