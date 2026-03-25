Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολική», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Το μέσο επικαλέστηκε Ιρανό ανώτερο αξιωματούχο σε θέματα «πολιτικής και ασφάλειας».

Το Press TV δεν αποκάλυψε το όνομα, τον βαθμό ή τον τίτλο του αξιωματούχου, ωστόσο μετέδωσε ότι ο ίδιος δήλωσε πως «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο όταν αποφασίσει να το πράξει και όταν ικανοποιηθούν οι όροι του».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι, μέσω περιφερειακού διαμεσολαβητή, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Το Press TV μετέδωσε ακόμη ότι «οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη».

Οι πέντε όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το Press TV, ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου: