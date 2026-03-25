Το Πακιστάν διαβίβασε στο Ιράν μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συζητήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη.

Τα σχόλια, που δόθηκαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ήταν από τα σπάνια σημάδια ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να εξετάσει διπλωματικές προτάσεις, παρά το γεγονός ότι επιμένει δημοσίως ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες και ότι δεν θα συνάψει καμία συμφωνία με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιρανική πηγή δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση που διαβίβασε το Πακιστάν, ούτε αν αυτή ήταν η ίδια με το αμερικανικό πλαίσιο 15 σημείων που είχε αναφερθεί προηγουμένως από ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων και το Reuters.

Η πηγή ανέφερε ότι και η Τουρκία «συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου και ότι είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονταν ως τόπος διεξαγωγής των εν λόγω συνομιλιών».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι πληγείσες μετοχές ανέκαμψαν την Τετάρτη, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ είχαν αποστείλει το σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν, με τους επενδυτές να ελπίζουν στον τερματισμό ενός πολέμου σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα επιβεβαίωσε την Τρίτη στο Reuters ότι το σχέδιο είχε σταλεί στο Ιράν.

Τρεις πηγές από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ανέφεραν ότι το συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για την πρόταση, η οποία, όπως είπαν, περιελάμβανε την απομάκρυνση των αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, τη διακοπή του εμπλουτισμού, τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του και τον τερματισμό της χρηματοδότησης προς περιφερειακούς συμμάχους.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει χιλιάδες αερομεταφερόμενα στρατεύματα στον Κόλπο για να δώσει στον Τραμπ περισσότερες επιλογές για να διατάξει χερσαία επίθεση, δήλωσαν πηγές στο Reuters, προσθέτοντας σε δύο αποσπάσματα πεζοναυτών που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν. Η πρώτη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών σε ένα τεράστιο αμφίβιο πλοίο επίθεσης θα μπορούσε να φτάσει γύρω στο τέλος του μήνα.

Πηγή: Reuters