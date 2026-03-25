«Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου τις ΗΠΑ .

Το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους προς την κατεύθυνση αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

According to Iranian Army’s Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026

Σύμφωνα με τις δημόσιες σχέσεις του ιρανικού στρατού, πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύτηκαν από την ακτή προς τη θάλασσα έπληξαν με επιτυχία το USS Abraham Lincoln.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».