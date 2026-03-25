Δικαστήριο της πολιτείας του Νιου Μέξικο στις ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο ύψους 375 εκατ. δολαρίων στη Meta Platforms, σε μία από τις πρώτες υποθέσεις που αφορούν την ελλιπή προστασία ανήλικων χρηστών. Η υπόθεση σχετίζεται με περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp.

Η μήνυση κατά της εταιρείας ασκήθηκε από τον πολιτειακό υπουργό Δικαιοσύνης, έπειτα από έρευνα στην οποία οι αρχές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών κάτω των 14 ετών, ώστε να ελέγξουν την επάρκεια των μηχανισμών προστασίας.

Η δίκη διήρκεσε τρεις εβδομάδες, ωστόσο οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από μία ημέρα για να αποφανθούν ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που υπόθεση κατά της εταιρείας εξετάστηκε από σώμα ενόρκων.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «εργάζεται σκληρά για να διατηρεί τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες της».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο, Ραούλ Τόρεζ, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική νίκη για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που πλήρωσε το τίμημα για την επιλογή της Meta να βάζει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των παιδιών».

Στην επόμενη φάση της δίκης, η οποία αναμένεται τον Μάιο, το γραφείο του Τόρεζ θα ζητήσει από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στις πολιτικές της.

Η Meta βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο επικρίσεων για την προστασία των παιδιών και των εφήβων, μετά και τις αποκαλύψεις πρώην εργαζόμενης που κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της ήταν επιβλαβή για τους νέους.

Αγωγές για τον εθισμό και την ψυχική υγεία

Η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικών δικτύων αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές που τις κατηγορούν ότι σχεδίασαν σκόπιμα τις πλατφόρμες τους ώστε να είναι εθιστικές για τους νέους, συμβάλλοντας σε κρίση ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ.

Ορισμένες από αυτές τις αγωγές διεκδικούν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η πρώτη δίκη που αφορά τις κατηγορίες περί εθισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Το Άρθρο 230 και η ευθύνη της Meta

Η Meta αρνήθηκε κάθε ευθύνη, επικαλούμενη τις συνταγματικές προβλέψεις για την ελευθερία του λόγου και το Άρθρο 230 του Communications Decency Act, το οποίο προστατεύει τις διαδικτυακές εταιρείες από ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες τους.

Το δικαστήριο του Νιου Μέξικο απέρριψε το επιχείρημα αυτό και προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης. Η αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης βασίστηκε σε έρευνα κατά την οποία οι αρχές δημιούργησαν στο Facebook και το Instagram ψεύτικους λογαριασμούς ανηλίκων κάτω των 14 ετών.

Οι λογαριασμοί αυτοί δέχτηκαν μηνύματα με υλικό παιδικής πορνογραφίας και προσκλήσεις από άτομα που αναζητούσαν παρόμοιο περιεχόμενο, γεγονός που οδήγησε σε ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εταιρεία δεν έλαβε μέτρα, παρότι γνώριζε –βάσει εσωτερικών εγγράφων– τα προβλήματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Η Meta κατηγορήθηκε επίσης ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή των χρηστών, παρά τις ενδείξεις για κινδύνους στην ψυχική τους υγεία. Λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling και τα αυτόματα βίντεο κατηγορούνται ότι ενισχύουν τον εθισμό, οδηγώντας σε φαινόμενα άγχους, κατάθλιψης και αυτοτραυματισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο.