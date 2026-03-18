Αντιδράσεις προκαλεί στην Ευρώπη το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, το οποίο καλεί τους χρήστες των πλατφορμών Facebook και Instagram να επιλέξουν μεταξύ μηνιαίας συνδρομής χωρίς διαφημίσεις ή δωρεάν χρήσης με αντάλλαγμα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών εκτιμά ότι η πρακτική αυτή εξακολουθεί να παραβιάζει βασικούς κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και της οδηγίας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Σύμφωνα με την ανάλυση της οργάνωσης, το μοντέλο «συναίνεσε ή πλήρωσε» δεν διασφαλίζει πραγματικά ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση των χρηστών για την εξατομικευμένη διαφήμιση. Επιπλέον, ο τρόπος παρουσίασης των επιλογών και η χρήση μη ουδέτερης γλώσσας θεωρείται ότι ωθεί τους καταναλωτές προς την αποδοχή της εκτεταμένης χρήσης των δεδομένων τους.

Οι οργανώσεις καταναλωτών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και, εφόσον χρειαστεί, να επιβάλει κυρώσεις. Το ζήτημα εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικότητας και για περιορισμό της ισχύος των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Παρά τις αλλαγές που έχει ήδη εφαρμόσει η Meta τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή, καθώς η ισορροπία μεταξύ δωρεάν ψηφιακών υπηρεσιών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.