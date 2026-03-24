Ο Mark Zuckerberg αναπτύσσει έναν agent τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να τον βηθά στα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal. Ο επικεφαλής της Meta οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο κάθε άτομο, εντός και εκτός της εταιρείας, θα διαθέτει τον δικό του προσωπικό βοηθό AI — ξεκινώντας από τον ίδιο.

Το έργο αντικατοπτρίζει τη βαθιά πεποίθηση του Zuckerberg ότι οι παράγοντες τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν και λαμβάνουν αποφάσεις. Το νέο εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να τον βοηθά να ανακτά πληροφορίες γρηγορότερα, καθώς διευθύνει μια εταιρεία με περισσότερους από 3,5 δισεκατομμύρια καθημερινούς χρήστες σε Facebook, Instagram και WhatsApp.

Ο Zuckerberg έχει επανειλημμένα παρουσιάσει δημόσια το όραμά του για την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου της Meta, τον Ιανουάριο, δήλωσε στους επενδυτές: «Αρχίζουμε να βλέπουμε την υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης που κατανοεί το προσωπικό μας πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού μας, των ενδιαφερόντων μας, του περιεχομένου μας και των σχέσεών μας». Πρόσθεσε: «Μεγάλο μέρος αυτού που καθιστά τους παράγοντες πολύτιμους είναι το μοναδικό πλαίσιο που μπορούν να δουν, και πιστεύουμε ότι η Meta θα μπορέσει να παρέχει μια μοναδική προσωπική εμπειρία».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το 2026 θα αποτελέσει «μια σπουδαία χρονιά για την παροχή προσωπικής υπερνοημοσύνης», δείχνοντας πως η ιδέα του προσωπικού πράκτορα ξεπερνά τα όρια του δικού του γραφείου.

Η στρατηγική της Meta στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο προσωπικός πράκτορας AI εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Meta, η οποία απορροφά τεράστιους πόρους. Η εταιρεία αναμένει να δαπανήσει μεταξύ 115 και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026, σχεδόν διπλάσιες από εκείνες του 2025. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

Πέρυσι, η Meta επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία επισημείωσης δεδομένων Scale AI και διόρισε τον ιδρυτή της, Alexandr Wang, ως επικεφαλής AI της εταιρείας, επικεφαλής των Superintelligence Labs. Επιπλέον, εξαγόρασε τη νεοφυή επιχείρηση AI agent Manus για περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2025 και πιο πρόσφατα την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης AI-agent Moltbook, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για εμπειρίες βασισμένες σε πράκτορες σε όλα τα προϊόντα της.

Η φιλοδοξία του Zuckerberg να δημιουργήσει έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι καινούργια. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, είχε προγραμματίσει ένα οικιακό σύστημα AI με το όνομα Jarvis. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα είναι η τεχνολογική ωριμότητα που καθιστά εφικτή μια τέτοια εφαρμογή σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Meta, Alexandr Wang, δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία βλέπει «μερικές από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να προσφέρουμε μια πιο ισχυρή έκδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε άνθρωπο στον κόσμο» μέσω προσωπικών πρακτόρων. Σύμφωνα με το Axios, τα εργαλεία κωδικοποίησης AI έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγικότητα των μηχανικών της Meta κατά 30%, ενώ οι πιο έμπειροι χρήστες καταγράφουν βελτίωση έως και 80%.

Το γεγονός ότι ο Zuckerberg δημιουργεί έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για τον δικό του ρόλο αποτελεί ένδειξη ότι θεωρεί την τεχνολογία αρκετά ώριμη ώστε να αναλάβει καθήκοντα ακόμη και στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων.