Δίκη με τεράστια σημασία για το μέλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ευθύνη τους απέναντι στους νέους εξελίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το σώμα των ενόρκων στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση. Η υπόθεση αφορά αγωγή νεαρής γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι ανέπτυξε εθισμό από μικρή ηλικία στις πλατφόρμες Google (μέσω του YouTube) και Meta Platforms (μέσω του Instagram).

Οι ένορκοι διαβουλεύονται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Ανέφεραν στο δικαστήριο ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν ως προς έναν από τους δύο εναγόμενους, χωρίς όμως να αποκαλύψουν ποια εταιρεία αφορά η διαφωνία. Η δικαστής Κάρολιν Κουλ τόνισε πως θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για επίτευξη απόφασης, διαφορετικά η δίκη θα χρειαστεί να επαναληφθεί με νέο σώμα ενόρκων.

Πιθανό σημείο καμπής για χιλιάδες αγωγές

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται κομβική, καθώς νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ετυμηγορία μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για χιλιάδες παρόμοιες αγωγές. Οι προσφυγές αυτές έχουν κατατεθεί από γονείς, σχολικές περιφέρειες και πολιτειακές αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες σχεδιάζουν σκόπιμα τα προϊόντα τους ώστε να ενισχύουν τη συνεχή χρήση, με αρνητικές συνέπειες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της ευθύνης των εταιρειών τεχνολογίας για τις επιπτώσεις των υπηρεσιών τους και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ρυθμιστεί η λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο μέλλον. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάγκη προστασίας των χρηστών, ιδιαίτερα των νεότερων.

Ανησυχία και πολιτικές πρωτοβουλίες

Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ανησυχία για την επίδραση των social media στη συμπεριφορά και την ψυχολογία των νέων έχει οδηγήσει σε σειρά πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών διεθνώς. Παράλληλα, οι ίδιες οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει μέτρα περιορισμού της υπερβολικής χρήσης, όπως εργαλεία ελέγχου χρόνου και λειτουργίες γονικής εποπτείας.

Ωστόσο, οι επικριτές θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή και ζητούν αυστηρότερο έλεγχο, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στους αλγορίθμους που καθορίζουν το περιεχόμενο που προβάλλεται στους χρήστες. Η τελική έκβαση της δίκης αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να καθορίσει τόσο τη στρατηγική των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όσο και το ρυθμιστικό πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος τα επόμενα χρόνια.