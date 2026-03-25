Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν χρησιμοποίησε τον πόλεμο στο Ιράν για να δικαιολογήσει την κατοχή πυρηνικών όπλων από το δικό του καθεστώς.

Σε ομιλία του στη Λαϊκή Συνέλευση της αυταρχικής χώρας, ο Κιμ δήλωσε:

«Η σημερινή πραγματικότητα καταδεικνύει ξεκάθαρα τη νομιμότητα της στρατηγικής επιλογής και απόφασης του έθνους μας να απορρίψει τα γλυκά λόγια των εχθρών και να ασφαλίσει μόνιμα το πυρηνικό μας οπλοστάσιο». Είπε ότι η Βόρεια Κορέα «δεν είναι πλέον χώρα υπό απειλή» επειδή έχει «τη δύναμη να αποτελεί απειλή».

«Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να εδραιώνει αποφασιστικά το καθεστώς της ως πυρηνική δύναμη», πρόσθεσε ο Κιμ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας αποτελεί αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων από τότε που η χώρα δήλωσε ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα το 2003.

Ωστόσο, οι συνομιλίες έχουν επανειλημμένα καταρρεύσει.