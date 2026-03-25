Το Ιράν έλαβε μια πρόταση 15 σημείων από τις ΗΠΑ για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο, δήλωσαν την Τετάρτη δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν σε γενικές γραμμές την πρόταση ως αφορούσα την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την πρόσβαση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες. Το Ιράν επιμένει ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος χλεύασε την Τετάρτη τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ επέδωσαν στο Ιράν «σχέδιο 15 σημείων» για να τερματιστεί ο πόλεμος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που έγιναν νωρίτερα γνωστά.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Καναλιού 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν· το Ισλαμαμπάντ διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.

Τρεις πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές –κατ’ αυτές, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κι ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ– πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απαιτεί η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα –κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει–, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).

Κατά τα δημοσιεύματα, ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή («proxies» κατά την ορολογία της Ουάσιγκτον, τον «άξονα της αντίστασης» κατ’ αυτήν της Τεχεράνης), από τη Χεζμπολά στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, αξιώνεται να οριστούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Τα στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, θα ανοίξουν πλήρως, προβλέπει άλλο σημείο.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής στις πληροφορίες αυτές.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος χθες για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία» με το Ιράν.

Στα δεκαπέντε σημεία δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο που να αφορά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη, ούτε το άλλο μέρος στον πόλεμο, το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Τάιμς και ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι συνομιλητές της κυβέρνησής του στην Τεχεράνη είναι οι «σωστοί» και ότι θέλουν «διακαώς, δεν έχετε ιδέα πόσο διακαώς» να κλειστεί «συμφωνία», καθώς και ότι στην διπλωματική διαδικασία διαδραματίζουν ρόλο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

Τα δημοσιεύματα για το «σχέδιο» αυτό καταγράφονται καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται κι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ιδίως μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, στην περιοχή.