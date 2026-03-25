Συναγερμός στην Εσθονία σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3/2026), όταν ρωσικό drone προσέκρουσε σε καπνοδόχο του ενεργειακού σταθμού Auvere, στην κομητεία Ida-Viru. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στις αρχές ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ISS), το drone φαίνεται πως δεν είχε στόχο την Εσθονία, ωστόσο κατέληξε να πλήξει τον σταθμό. Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν καταγράφηκαν ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Λετονίας ανέφεραν ότι drone εισήλθε στον εναέριο χώρο τους το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής.

Διερεύνηση από τις αρχές

Η Γενική Εισαγγελέας Άστριντ Άσι δήλωσε μέσω δελτίου Τύπου πως «σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, το drone δεν κατευθυνόταν προς την Εσθονία». Όπως πρόσθεσε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες ενέργειες της έρευνας, η οποία θα αποσαφηνίσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Το ISS διερευνά το περιστατικό υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας. Παράλληλα, η υπουργός Δικαιοσύνης Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει το θέμα ασφαλείας.

Χωρίς επιπτώσεις στο ενεργειακό σύστημα

Η εταιρεία Generator Enefit Power ανέφερε ότι δεν υπήρξαν άμεσες ζημιές στον σταθμό Auvere και πως το περιστατικό δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα γεγονότα αυτά σημειώνονται ενώ το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Ust-Luga δέχεται ουκρανική επίθεση με drones. Παράλληλα, εγκαταστάσεις πετρελαίου στο λιμάνι του Primorsk, στην απέναντι πλευρά του Φινλανδικού Κόλπου, καίγονται για περισσότερες από δύο ημέρες.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πολιτών

«Αυτές είναι οι επιπτώσεις του πλήρους επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα δούμε περισσότερα τέτοια περιστατικά», δήλωσε η Margo Palloson, γενική διευθύντρια του ISS.

Η υπηρεσία προειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον τόπο του συμβάντος ούτε αντικείμενα που μοιάζουν με συντρίμμια drone, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Καλεί επίσης όποιον εντοπίσει σχετικά ευρήματα να ενημερώσει άμεσα τη γραμμή έκτακτης ανάγκης στο 112.

Τέλος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ISS, Marta Tuul, ένα ακόμη drone συνετρίβη στη Λετονία, κοντά στο χωριό Dobročina, στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας.