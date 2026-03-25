Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς η Τεχεράνη έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Την πληροφορία μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν περιλαμβάνει προτάσεις για την άρση κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και την υποχώρηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Επιπλέον, προβλέπει επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο έθεσαν ως προϋπόθεση την ανωνυμία τους, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών ή το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων.

Οι βασικοί όροι των ΗΠΑ προς το Ιράν αποτελούν, σύμφωνα με δυτική πηγή που επικαλείται το ρεπορτάζ, το πλαίσιο μιας ευρύτερης πρότασης που στοχεύει σε συνολική διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Τα βασικά σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν:

Πλήρη διάλυση των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Δέσμευση ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Απαγόρευση εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους.

Παράδοση περίπου 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Διάλυση των εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.

Πλήρη πρόσβαση και εποπτεία από τον IAEA.

Εγκατάλειψη της στρατηγικής των «πληρεξουσίων δυνάμεων» στην περιοχή.

Διακοπή χρηματοδότησης και εξοπλισμού συμμάχων οργανώσεων.

Διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό.

Περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα, τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό.

Χρήση πυραύλων αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς.

Τα ανταλλάγματα προς το Ιράν

Πλήρη άρση των διεθνών κυρώσεων.

Αμερικανική υποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος, όπως στον σταθμό της Μπουσέρ.

Κατάργηση του μηχανισμού «snapback» για την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων.

Το συνολικό πλαίσιο δείχνει μια προσπάθεια προσέγγισης, ωστόσο παραμένουν ερωτήματα για το κατά πόσο μια τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σύντομα και να εφαρμοστεί πλήρως στην πράξη.

Διαψεύδει τις συνομιλίες ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δηλώσεις αυτές αντικρούουν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ. Πρόσθεσε ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει πιθανές συνομιλίες.

Αναλυτές: Η διάψευση εξυπηρετεί εσωτερικούς λόγους

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτελεί ένδειξη ότι «οι διαπραγματεύσεις είτε πρόκειται να ξεκινήσουν είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε στο Sky News ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας του Κόλπου Ρασίντ αλ Μοχανάντι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σκληρή στάση της Τεχεράνης και η κατηγορηματική διάψευση περί συνομιλιών «απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο».

«Και οι δύο πλευρές θα επιθυμούσαν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο υψηλής έντασης με όρους που θεωρούν κατάλληλους», πρόσθεσε ο αναλυτής.