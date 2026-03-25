- Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
- Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού αναμένεται να αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο CNN.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.
- Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος κυρίως στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
- Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, μετά από επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο.
- Τουλάχιστον 9 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Βανς και Ρούμπιο ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία είναι πλέον ορατή. Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ακούσει «βιώσιμες» προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
- Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
- Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ο ηγέτης της χώρας, σύμμαχος των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι υπάρχει «επικείμενος κίνδυνος» για τη «διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας».
- Οι Ρεπουμπλικανοί απέρριψαν εκ νέου ένα ψήφισμα που απαιτούσε από τον Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μελλοντική στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
- Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μειώθηκε κατά σχεδόν 6% στις ασιατικές αγορές μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα ανοίξει το στενό του Χορμούζ σε «μη εχθρικά» πλοία.
Την 25η Μαρτίου 2026 ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» ανακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με προεδρική διακήρυξη που εξέδωσε στις 24 Μαρτίου, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν την επέτειο με κατάλληλες εκδηλώσεις. Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις […]
‘Eκκληση Μακρόν στον Πεζεσκιάν για τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και του ζήτησε να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου και να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Telegraph: Η Κύπρος θέλει νέες συμφωνίες ασφαλείας με τη Βρετανία μετά την ιρανική επίθεση στο Ακρωτήρι
Νέες εγγυήσεις ασφαλείας με τη Βρετανία, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βάση της RAF στο Ακρωτήρι, θέλει η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Telegraph» την Τρίτη (24.03.2026). Όπως αναφέρει η «Telegraph», η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Βρετανία μετά την επίθεση του Ιράν με drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί. […]