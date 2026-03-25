  • Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού αναμένεται να αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο CNN.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.
  • Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος κυρίως στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
  • Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, μετά από επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο.
  • Τουλάχιστον 9 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Βανς και Ρούμπιο ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία είναι πλέον ορατή. Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ακούσει «βιώσιμες» προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
  •  Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ο ηγέτης της χώρας, σύμμαχος των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι υπάρχει «επικείμενος κίνδυνος» για τη «διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας».
  • Οι Ρεπουμπλικανοί απέρριψαν εκ νέου ένα ψήφισμα που απαιτούσε από τον Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μελλοντική στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
  • Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μειώθηκε κατά σχεδόν 6% στις ασιατικές αγορές μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα ανοίξει το στενό του Χορμούζ σε «μη εχθρικά» πλοία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα