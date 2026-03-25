Νέες εγγυήσεις ασφαλείας με τη Βρετανία, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βάση της RAF στο Ακρωτήρι, θέλει η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Telegraph» την Τρίτη (24.03.2026). Όπως αναφέρει η «Telegraph», η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Βρετανία μετά την επίθεση του Ιράν με drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί. […]