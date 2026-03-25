Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι θα «γίνει κόλαση» σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε «λάθος υπολογισμό» στον πόλεμό του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε: «Εάν το Ιράν αρνείται να αποδεχτεί τη σημερινή πραγματικότητα, εάν δεν καταλαβαίνουν ότι ηττήθηκαν στρατιωτικά και ότι θα συνεχίσουν να ηττώνται, ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρά περισσότερο από ποτέ».

Η Κάρολαϊν Λέβιτ πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση», υπογραμμίζοντας πως το Ιράν «δεν θα πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».