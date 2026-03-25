Η Ιερουσαλήμ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έως το προσεχές Σάββατο, πριν οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες με την Τεχεράνη σχετικά με την αμερικανική πρόταση των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει εκπονήσει το τελευταίο 24ωρο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο ιεραρχούνται οι στόχοι στο Ιράν. Στόχος είναι η επίτευξη «μέγιστων αποτελεσμάτων» πριν από οποιαδήποτε αμερικανική πρωτοβουλία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο ότι η πιθανότητα μιας λεπτομερούς και πλήρους συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει περιορισμένη. Ωστόσο, θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο μιας πιο γενικής συμφωνίας-πλαισίου, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά απαραίτητη την προετοιμασία της ισραηλινής πλευράς.