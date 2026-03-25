Την παραίτησή της ανακοίνωσε το απόγευμα η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ, έπειτα από αίτημα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας».

Η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Τουρισμού βρίσκεται υπό έρευνα για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.

Η Σαντανκέ δήλωσε ότι «υπακούει στην Μελόνι», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «το ποινικό της μητρώο είναι πεντακάθαρο». Την επόμενη εβδομάδα, το ιταλικό κοινοβούλιο επρόκειτο να εξετάσει πρόταση μομφής εις βάρος της παραιτηθείσας υπουργού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η Τζούζι Μπαρτολότσι, υπεύθυνη του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης.

Πολιτικές συνέπειες μετά το δημοψήφισμα

Οι παραιτήσεις αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με αναλυτές, στο πλαίσιο των συνεπειών της ήττας της κυβερνητικής παράταξης στο πρόσφατο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει, με αυτή τη στρατηγική, να στείλει μήνυμα πολιτικής ανανέωσης και επανεκκίνησης.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ υπήρξε ένα από τα βασικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι, με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του τουρισμού.