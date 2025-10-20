Σε μια ληστεία που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, οκτώ ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου. Το χτύπημα έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έντονες είναι οι υποψίες ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκεται η διαβόητη συμμορία «Ροζ Πάνθηρες».

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η διαβόητη συμμορία «Ροζ Πάνθηρες» (Pink Panthers) η ίδια που το 2003 έκλεψε διαμάντια αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών από το κοσμηματοπωλείο Graff στο Λονδίνο.

Το χτύπημα στο Λούβρο

Την Κυριακή το πρωί, 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις δράστες, με αλυσοπρίονα και μεταμφιεσμένοι σε εργάτες πάνω σε ανυψωτικό μηχάνημα, κατάφεραν να μπουν ανενόχλητοι στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, να σπάσουν τις θωρακισμένες προθήκες, να πάρουν τα κοσμήματα του Στέμματος και να διαφύγουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μια επιχείρηση ακριβείας, με τους δράστες να κινούνται γρήγορα, οργανωμένα και χωρίς να αφήσουν ίχνη πίσω τους. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η εισβολή τους δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς είναι δυνατόν ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου να πέσει τόσο εύκολα θύμα μιας τόσο συντονισμένης επιχείρησης.

Τι εκλάπη – Ο κίνδυνος καταστροφής

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν οκτώ ανεκτίμητα κοσμήματα από τη συλλογή της Γκαλερί Απόλλων. Ανάμεσά τους βρίσκονται σκουλαρίκια, περιδέραια, τιάρες και πολύτιμες καρφίτσες από τις συλλογές της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας, της Ορτάνς και της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα κινδυνεύουν να καταστραφούν, καθώς πρόκειται για μοναδικά κομμάτια που δύσκολα μπορούν να πωληθούν χωρίς να εντοπιστούν. Το ενδεχόμενο να αποσπαστούν τα πολύτιμα πετράδια από τα κοσμήματα ώστε να μεταπωληθούν σε «καθαρές» αγορές, θεωρείται πολύ πιθανό.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ», δηλώνουν αξιωματούχοι των γαλλικών αρχών που συμμετέχουν στην έρευνα.

Ποιοι είναι οι «Ροζ Πάνθηρες»

Η οργάνωση, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη ταινία, αποτελείται κυρίως από πρώην στρατιώτες των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία. Σύμφωνα με την Interpol, διαθέτει περίπου 800 βασικά μέλη παγκοσμίως και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες θεαματικές ληστείες σε μουσεία και οίκους κοσμημάτων.

Η δράση τους χαρακτηρίζεται από ακρίβειακαι κινηματογραφικό σχεδιασμό. Εισέρχονται σε χώρους υψηλής ασφάλειας, ολοκληρώνουν τις ληστείες σε ελάχιστα λεπτά και διαφεύγουν χωρίς ίχνη, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την ταυτοποίησή τους.

Ο ειδικός ασφαλείας Γουίλ Γκέντες, με εμπειρία σε υποθέσεις εκβιασμών και εντοπισμού εγκληματικών ομάδων, δήλωσε στη Metro ότι η ληστεία στο Λούβρο «φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή των Ροζ Πανθήρων».

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχθηκε ότι «παρουσιάσαμε μια θλιβερή εικόνα της Γαλλίας».