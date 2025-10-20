Ένας τουρίστας κατέγραψε με το κινητό του βίντεο τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που φυλάσσονται πίσω από γυάλινες προθήκες στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το 2024.

Το βίντεο αποτυπώνει όλη την ομορφιά και τη λάμψη των κοσμημάτων.

Ο επικεφαλής μιας οργάνωσης που ειδικεύεται στον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων και λεηλατημένων έργων τέχνης προειδοποίησε ότι αν οι κλέφτες δεν συλληφθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, τα κλεμμένα κοσμήματα πιθανότατα θα «εξαφανιστούν». «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Art Recovery International, στο πρόγραμμα Newshour του BBC World Service.