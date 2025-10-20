Ένας τουρίστας κατέγραψε με το κινητό του βίντεο τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που φυλάσσονται πίσω από γυάλινες προθήκες στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το 2024.
Το βίντεο αποτυπώνει όλη την ομορφιά και τη λάμψη των κοσμημάτων.
Ο επικεφαλής μιας οργάνωσης που ειδικεύεται στον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων και λεηλατημένων έργων τέχνης προειδοποίησε ότι αν οι κλέφτες δεν συλληφθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, τα κλεμμένα κοσμήματα πιθανότατα θα «εξαφανιστούν». «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Art Recovery International, στο πρόγραμμα Newshour του BBC World Service.
Τι ακριβώς εκλάπη
Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, οι δράστες αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια, μεταξύ των οποίων μια τιάρα, ένα ζαφειρένιο κολιέ και σκουλαρίκια από τις συλλογές της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας, της βασίλισσας Ορτάνς και της Μαρίας-Λουίζας.
Ωστόσο, οι ληστές δεν κατάφεραν να πάρουν το πλέον πολύτιμο αντικείμενο της συλλογής το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, το οποίο φέρεται να έριξαν καθώς διέφευγαν. Ασφαλές παρέμεινε και το περίφημο διαμάντι Regent, αξίας άνω των 60 εκατ. δολαρίων, το οποίο επίσης φυλάσσεται στην ίδια γκαλερί.
Σήμερα, μία μέρα μετά το συμβάν, το Λούβρο παραμένει κλειστό, με πλήθος επισκεπτών να περιμένουν υπομονετικά έξω από το μουσείο.