Με χιούμορ απάντησε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ για τη ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός ο οποίος υποδύεται τον έμπειρο κλέφτη, Ντάνι Όσιαν, στην κινηματογραφική τριλογία του Ocean, μιλώντας στο Variety και ερωτηθείς σχετικά με τις έρευνες για την ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, είπε: «Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους», οι οποίοι έκλεψαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού στις 19 Οκτωβρίου.

«Εννοώ, πως φαίνεται ότι έκαναν αρκετά καλή δουλειά, για να τη γλιτώσουν» συνέχισε ο Κλούνεϊ και πρόσθεσε γελώντας: «Ήταν ωραίο όμως… Εννοώ, είναι απαίσιο. Αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης, όπως εγώ, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους». Όταν ρωτήθηκε, αν αυτή η ληστεία θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».