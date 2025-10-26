Δύο άνδρες έχουν συλληφθεί και έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Η σύλληψή τους το βράδυ του Σαββάτου 25/10 επιβεβαιώθηκε επίσημα, την επομένη, Κυριακή 26/10. Οι πρώτες πληροφορίες για την πρόοδο της έρευνας ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω γαλλικών Μέσων, όπως τα Paris Match και Le Parisien.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δήλωσε το πρωί ότι «ερευνητές της αστυνομίας πραγματοποίησαν συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου».

Σύμφωνα με την Le Monde, ένας από τους υπόπτους είναι Γάλλος υπήκοος, ενώ ο άλλος διαθέτει διπλή γαλλοαλγερινή υπηκοότητα. Ο τελευταίος συνελήφθη περίπου στις 10 μ.μ. το Σάββατο στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκωλ, καθώς επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία.

Και οι δύο παρακολουθούνταν από την αστυνομία για αρκετές ημέρες, με στόχο να οδηγήσουν στα ίχνη των κλοπιμαίων και των συνεργών τους. Στη συνέχεια, οι αρχές επιτάχυναν τις επιχειρήσεις, με τον δεύτερο ύποπτο να συλλαμβάνεται ταυτόχρονα στο προάστιο Σεν Σαν Ντενί.

Γνώριμοι στην αστυνομία

Οι δύο άνδρες, περίπου 30 ετών, ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία για προηγούμενες κλοπές, σύμφωνα με πηγή της Le Monde, ενώ σύμφωνα με την Le Parisien έχουν το προφίλ έμπειρων εκτελεστών που μπορεί να έχουν ενεργήσει κατόπιν εντολών. Η κράτησή τους για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία μπορεί να διαρκέσει έως και 96 ώρες.

Η αστυνομία επιδιώκει να εντοπίσει τα κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, καθώς και τους πιθανούς συνεργούς τους. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινιές, έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια στους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα» σε μήνυμά του στο X το πρωί.

Affaire du #Louvre: j’adresse mes plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance. Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l’enquête sous l’autorité de la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 26, 2025

Η εισαγγελέας εξέφρασε «λύπη» για την αποκάλυψη πληροφοριών από τον Τύπο, επισημαίνοντας ότι «θα μπορούσε να δυσχεράνει τις προσπάθειες των περίπου 100 αστυνομικών, οι οποίοι συμμετέχουν στην αναζήτηση τόσο των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και των δραστών». Διευκρίνισε ότι η εισαγγελία θα παρέχει «πρόσθετες πληροφορίες» στο τέλος της περιόδου κράτησης των συλληφθέντων.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., τέσσερα άτομα έστησαν ανυψωτικό έξω από το Λούβρο και δύο εξ αυτών, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στην γκαλερί «Απόλλων». Αφού έσπασαν τις προθήκες με τροχούς, οι κλέφτες διέφυγαν με δύο σκούτερ που οδηγούσαν οι συνεργοί τους.

Η διάρρηξη, που έγινε viral παγκοσμίως, διήρκεσε επτά έως οκτώ λεπτά. «Ελήφθησαν πάνω από 150 δείγματα DNA», ανακοίνωσε η Λορ Μπεκό την Πέμπτη. Οι δράστες άφησαν πίσω τους γάντια, κράνος, δύο τροχούς, κίτρινο γιλέκο και φορητό ραδιόφωνο, από τα οποία ελήφθησαν επίσης δείγματα. Το ανυψωτικό εξετάστηκε χωρίς να προλάβουν να βάλουν φωτιά.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι η παρακολούθηση μέσω βιντεοεπιτήρησης κάλυψε τις κινήσεις των δραστών στο Παρίσι και σε γειτονικές περιοχές. Επιπλέον, εικόνες από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες βοήθησαν στην αναγνώριση των δύο συλληφθέντων.

Εκτός από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που βρέθηκε κατεστραμμένο, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμη τα υπόλοιπα κλεμμένα κοσμήματα. «Πάντα καταλήγουμε να βρίσκουμε τους κλέφτες», δήλωσε ο Λοράν Νινιές στη La Tribune Dimanche. «Δυστυχώς, η λεία συχνά βγαίνει στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην έχει συμβεί το ίδιο σε αυτή την περίπτωση, παραμένω αισιόδοξος», πρόσθεσε, ενώ οι αρχές ανησυχούν πως τα κοσμήματα θα μπορούσαν να έχουν λιώσει.