H Μαρινέλλα, η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε σήμερα (28/3) από τη ζωή έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, όχι μόνο στη δισκογραφία, αλλά και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μέσα από σειρές που αξιοποίησαν τη φωνή και τα τραγούδια της για να προσθέσουν συναίσθημα και δραματικότητα στις σκηνές τους.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια ξεχώρισε για τη μοναδική χροιά της φωνής της, ενώ διακρίθηκε για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, κάτι που επιχείρησαν να μιμηθούν πρωταγωνικστές της μικρής και μεγάλης οθόνης. Έτσι, μέσα από σειρές όπως το «Είσαι το ταίρι μου» μέχρι ταινίες όπτως τον «Κυνόδοντα» του Γιώργου Λάνθιμου, τα κομμάτια της συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν νέες γενιές θεατών.

Τα τραγούδια της Μαρινέλλας που «έντυσαν» ελληνικές σειρές

Στο δημοφιλές σίριαλ «Είσαι το ταίρι μου» (MEGA), η Στέλλα – Βίκυ Σταυροπούλου τραγουδά το «Τη βραδιά μου απόψε», ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Αν και η Μαρινέλλα δεν το περιλάμβανε συχνά στο ρεπερτόριό της, ταίριαξε απόλυτα με τη σκηνή και τον χαρακτήρα της ηρωίδας.

Στην ίδια σειρά, η ίδια ηθοποιός ερμηνεύει στον Αλέκο Συσσοβίτη το «Τι κι αν περάσαν χρόνια» (Νίκου Ιγνατιάδη – Γιάννη Πάριου), από τον δίσκο της Μαρινέλλας «Σ’ αγαπώ» (1979), προσδίδοντας μια νοσταλγική και συγκινητική χροιά στη σκηνή.

Στο «Ντόλτσε βίτα» (MEGA), η Άννα Παναγιωτοπούλου «ζωντανεύει» το τραγούδι «Ξεγελώ λοιπόν τον καθένα» των Αντώνη Στεφανίδη – Σάσας Μανέτα (1981). Το κομμάτι, χαρακτηριστικό της σόλο περιόδου της Μαρινέλλας, αποτυπώνει τη μετάβασή της σε πιο εξωστρεφείς αλλά και θεατρικές ερμηνείες.

Η δραματικότητα και η υπερβολή που ενέπνευσαν σκηνοθέτες

Στα «Εγκλήματα» (ΑΝΤ1), το τραγούδι «Για σένανε μπορώ» από το 1981 χρησιμοποιείται με τρόπο ευρηματικό. Η Φλόρα (Υρώ Μανέ) εμφανίζεται ως «ζητιάνα του έρωτα» και ως φαμ φατάλ, αποτυπώνοντας με χιούμορ και ένταση την υπερβολή του κομματιού.

Το εμβληματικό «Άνοιξε πέτρα» έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε τηλεοπτικές σκηνές όπου οι ηρωίδες βιώνουν απογοήτευση. Στο 116ο επεισόδιο της «Πολυκατοικίας» (MEGA), η Μαργαρίτα Μπαλαφούτη (Νικολέτα Βλαβιανού) το ακούει σε μια χαρακτηριστική στιγμή μοναξιάς.

Το ίδιο τραγούδι ακούγεται και στο «Ζακέτα να πάρεις» με την Ελένη Ράντου και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, αλλά και στο φινάλε του 36ου επεισοδίου της «Ντόλτσε βίτα», όπου η Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου) πληροφορείται πως ο Αντώνης (Θανάσης Ευθυμιάδης) παρουσιάζεται στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κόρινθο.

Bonus: Ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου

Στην ταινία «Κυνόδοντας» (2009), ο Γιώργος Λάνθιμος ενσωματώνει απρόσμενα τη φωνή της Μαρινέλλας. Στη σκηνή όπου ο πατέρας (Χρήστος Στέργιογλου) οδηγεί τη Χριστίνα (Άννα Καλαϊτζίδου), ακούγεται το τραγούδι «Σ’ απαρνήθηκα τρις» των Κώστα Χατζή και Σώτιας Τσώτου, από τον ιστορικό δίσκο «Ρεσιτάλ» (1976), ηχογραφημένο ζωντανά στην μπουάτ «Σκορπιός».

Ένα κομμάτι που, όπως και η ίδια η Μαρινέλλα, παραμένει διαχρονικό, γεφυρώνοντας γενιές και είδη, από τη μικρή οθόνη μέχρι τον κινηματογράφο.