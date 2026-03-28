Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα εκτός από το ότι διέθεταν την κορυφαία ανδρική και γυναικεία -αντίστοιχα- φωνή στην Ελλάδα, υπήρξαν και ένα από τα ζευγάρια της εγχώριας showbiz που έκανε πάταγο.

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης βίωσαν για δέκα ολόκληρα χρόνια έναν θυελλώδη έρωτα, ο οποίος έμελλε να καταλήξει σε έναν βραχυπρόθεσμο γάμο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Θεσσαλονίκη το 1956, όταν ο Καζαντζίδης την άκουσε να τραγουδά σε ένα μαγαζί και μαγεύτηκε από την χροιά της φωνής της. Τότε της πρότεινε να συνεργαστούν. Ερωτεύτηκαν με γοργούς ρυθμούς. Ήταν αυτό που αποκαλούμε «έρωτας με την πρώτη ματιά».

Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα, ήταν πάντοτε ένα αξιοπρεπέστατο ζευγάρι που ποτέ δεν έδωσε τροφή στον Τύπο, για σχόλια και εικασίες. Επέλεξαν να μιλούν μονάχα με τα τραγούδια τους. Άλλωστε εκτός από τον έρωτα τους, είχαν και ένα άλλο κοινό. Την μουσική τους πορεία. Για δέκα ολόκληρα χρόνια δημιουργούσαν μαζί μουσική. «Με το βοριά», «Το πέλαγο είναι βαθύ», «Ο κυρ Αντώνης», «Θα Με Θυμηθείς», «Εμείς Μαζί Θα Ζήσουμε», «Ασε με να ζήσω μονάχος», είμαι μονάχα κάποιες από τις επιτυχίες τους.

Στις 7 Μαΐου του 1964 παντρεύτηκαν στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο με την παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Μανώλης Χιώτης με την Μαίρη Λίντα. Στο γεγονός της χρονιάς, παρευρέθηκαν τότε μεταξύ άλλων, οι Πόλυ Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Κώστας Βίρβος. Όμως, μόλις δύο χρόνια αργότερα τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

«Λένε πως ο γάμος καμιά φορά σκοτώνει τον έρωτα. Μόλις παντρευτήκαμε και γίναμε πια κολλητοί, τότε άρχισε να δείχνει ότι το πράγμα δεν τράβαγε» ανέφερε χρόνια αργότερα ο Στέλιος Καζαντζίδης, μιλώντας για την Μαρινέλλα. Καθώς ο γάμος τους κατέρρεε, ο Στέλιος Καζαντζίδης αποφάσισε να αποσυρθεί σε ένα τεράστιο κτήμα με πολλές ροδακινιές και δαμάσκηνα. Το αγόρασε από έναν Έλληνα Αφρικανό, όπως ο ίδιος ανέφερε κάποτε, ο οποίος είχε πάρκινσον και έπρεπε να μεταβεί στην πόλη για τις θεραπείες του. Ο Καζαντζίδης τον θεωρούσε υπέροχο άνθρωπο. Τους έκανε μάλιστα δώρο, καθώς έπαιρνε την πραμάτεια του από το σπίτι και δυο τεράστια ελεφαντόδοντα.

Όμως η Μαρινέλλα δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει στο έλεος του θεού την καριέρα της και να βάλει μπαρολέ κάλτσες και να του φυλάει τα κτήματα. Ποθούσε να συνεχίσει την καριέρα της. Εκείνος δεν θέλησε να την κρατήσει πίσω. Και έτσι, χώρισαν οι δρόμοι τους. Ακολούθησαν κάποια «ψευτο δικαστήρια» όπως τα έλεγε ο Καζαντζίδης, ώστε να διαμοιραστεί η κοινή τους περιουσία. Ο Στέλιος Καζαντζίδης της επέστρεψε τότε όλα τα χρήματα που είχε κρατήσει ο ίδιος ως σύζυγος, όσο καιρό εκείνη δούλευε, και έτσι η Μαρινέλλα κατάφερε να πάρει το πρώτο της σπίτι στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ξανθούλη, που έγραψε την βιογραφία της κορυφαίας ερμηνεύτριας «η Μαρινέλλα έγινε γνωστή σαν Μαρινέλλα, όταν χώρισαν με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ήξερε βέβαια, ότι έχει μια ωραία φωνή, αλλά όταν χώρισαν, έμεινε στον άσσο. Δεν είχε που να πάει. Που να πάει; Και εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κατσαρός. Του λέει, “θέλω να δουλέψω” και κάνουν μια μεγάλη τότε περιοδεία στη Ρωσία».

«Η Μαρινέλλα γίνεται… Μαρινέλλα μετά το ’67. Μετά το ’66, όταν χώρισαν πια, ήταν στον άσσο και μάλιστα συντηρούσε και τους γονείς της. Δεν είχε χρήματα. Ήταν δύο άνθρωποι αλλά μία τσέπη, όχι δύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά της τα πήρε. Της είπε “θα σου δώσω τα λεφτά, όταν χωρίσουμε και βγει το διαζύγιο”. Της τα έδωσε, αλλά υπήρχε μια ψυχρότητα και λόγια ψυχρά» είπε για το διαζύγιο Καζαντζίδη-Μαρινέλλας ο Γιάννης Ξανθούλης.