Ήταν η 25η Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρώδειου, μπροστά σε ένα κοινό που μέχρι εκείνη τη στιγμή την αποθέωνε.

Ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο έμελλε να είναι η αρχή μιας σιωπηλής, δύσκολης διαδρομής

Ακολούθησαν μήνες μακριά από τα φώτα, μακριά από τη σκηνή που τόσο αγάπησε. Μια μάχη που δόθηκε χωρίς χειροκροτήματα. Σήμερα, το φως έσβησε. Όχι όμως η φωνή της.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».