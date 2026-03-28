Με το τραγούδι «Καμιά Φορά» της σπουδαίας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε το έκτο live του J2US το βράδυ του Σαββάτου (28/3). Η είδηση του θανάτου της κορυφαίας ερμηνεύτριας συγκίνησε βαθιά τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

Ο Σταμάτης Φασουλής, που τη γνώριζε προσωπικά και είχε συνεργαστεί μαζί της, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη τραγουδίστρια. «Αισθάνομαι μια φριχτή ανακούφιση και μια ενοχή γι’ αυτή την ανακούφιση, γιατί έπρεπε να φύγει πια… Τον τελευταίο καιρό είναι πάνω από ενάμιση χρόνο που η Μαρινέλλα σχεδόν δεν ζούσε. Και όλοι περιμέναμε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά, τώρα που ησύχασε… Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πέρα απ’ την προσωπική σχέση που μπορεί να ‘χει ο καθένας μαζί της, εγώ, ξέρεις, συνεργαζόμαστε με τη Μαρινέλλα από το ’87 μέχρι το ’17».

«Είναι μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε μοιραστεί όχι μόνο καλλιτεχνικά θέματα, αλλά και ζωές. Είναι λοιπόν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ξέρεις, αν τη δω λοιπόν έξω από την προσωπική σχέση που πρέπει να τη δούμε, η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι», πρόσθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συγκινητικής του αναφοράς, ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε: «Άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Πέρα από το ότι ήταν η πρώτη που σηκώθηκε, και αν ήτανε… ο τρόπος που σηκώθηκε από την καρέκλα, και ύστερα αυτή που έκοψε τα πιάτα και άρχισε τις γαρδένιες. Μέχρι τότε, ξέρεις, λέγανε “Η Μαρινέλλα φόραγε παντελόνια.”»

«Φόραγε παντελόνια στην αρχή για να μην της τραυματίζονται τα πόδια από τα πιάτα! Μετά έκανε αργία. Δεν υπήρχε αργία στα μπουζούκια, ούτε στα μαγαζιά, ούτε στις μπουάτ. Αυτή το καθιέρωσε. Και όχι μόνο αργία, το ‘κανε και όπως δεν το κάνει κανείς: όταν δούλευε με τον Χατζή, το έκανε Σάββατο αργία! Αργία Σάββατο δεν έχει ξαναγίνει! Δεν έχει ξαναγίνει, γιατί όλοι περιμένανε το Σάββατο να γεμίσουνε».

Ο Σταμάτης Φασουλής θυμήθηκε και πιο προσωπικές στιγμές με τη Μαρινέλλα, αποκαλύπτοντας πλευρές του χαρακτήρα της. «Πέρα από όλα αυτά όμως, θυμάμαι και δικές της στιγμές, γιατί είχε και χιούμορ… Ένα ιδιότυπο χιούμορ. Είχε και χιούμορ και μαζί μια τρυφερότητα. Και μια λαχτάρα να ικανοποιεί τους άλλους. Δηλαδή σε όλες τις πρόβες έφερνε φαγητά για όλους», ανέφερε συγκινημένος.